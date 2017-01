Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunki etsii ehdokkaita Nuori Kouvola -palkinnon saajaksi Kouvolan kaupunki pyytää ehdotuksia tämän vuoden Nuori Kouvola -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään kouvolalaiselle nuorisoyhdistykselle, nuorten itsensä muodostamalle ryhmälle tai yksityiselle henkilölle, joka on ansioituneesti edistänyt kouvolalaisten nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi nuorten harrastus- tai omaehtoisen toiminnan kannustamista, tukemista tai ohjaamista. Palkintoa ei myönnetä liikunnan, taiteen tai perinnekulttuurin alalla saavutetuista ansioista. Palkintosumma on 5000 euroa. Palkinnon saajaa voi ehdottaa täyttämällä verkkolomakkeen täällä. Aikaa on 24.3. asti. Palkinto jaetaan Kouvola-päivänä perjantaina 12.5. Lue koko uutinen:

