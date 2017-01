Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Kouvola, urheilukaupunki Tämä jos mikä on hyvää pr:ää: Kouvola tukee tänäkin vuonna kärkiseurojaan. KooKoo, Kouvot ja KPL saavat kukin tukea 75 000 euroa ja Kouvottaret 25 000 euroa. Näin päätti kaupunginhallitus maanantai-iltana. On eri asia puhua urheilukaupungista ja olla sellainen. Kouvola on, ei pelkästään seurojen ja urheilijoiden puolesta, vaan myös itse kaupungin. Pääsarjajoukkueita tuetaan, koska ne tuovat kaupungille näkyvyyttä ja positiivista pr:ää — ja niin toi myös maanantainen tukipäätös. Tieto päätöksesti lähti heti illalla leviämään sosiaalisen median kanavissa vauhdilla, ja nimenomaan niin, että Kouvolaa kehuttiin. Paikalliset urheiluihmiset olivat ylpeitä, muutkin kiittelivät. Esimerkiksi urheilun monitoimimies Aleksi Valavuori, joka jakaa mielipiteet mutta on silti kovin seurattu, nimesi Facebookissa Kouvolan jo tuoreeltaan vuoden urheilukaupungiksi. Illan ja aamun aikana postaus jaettiin satakunta kertaa. Kaikki jakajat tuskin olivat kouvolalaisia. Maine leviää. Sitä paitsi kärkiseurojen tuki on vain alku, kuten Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen tuoreeltaan muistutti. — Tähän kun lisätään vielä muun muassa Roope Tonterin ja muiden yksilölajien tuet, urheiluakatemian tuet, suhteellisen laaja olosuhdeverkosto, tapahtuma-avustukset sekä kaikki alakoulut liikkuvassa koulussa niin on kyllä upea urheilukaupunki. Hyvä Kouvola, kiitteli Lehtinen maanantai-iltana. (Muistuttaen toki, että kehitettävääkin vielä riittää.) Liikunnalla ja urheilulla on kolme arvoa. Yksi arvo on terveysvaikutuksissa, toinen viihteen ja viihdykkeen tarjoamisessa ja kolmas näkyvyyden ja imagon rakentamisessa. Kysyn vaan, millä kampanjalla saataisiin kaupunkia nostettua yhtä hyvin valokeilaan kuin sillä, että tämän kokoisessa kaupungissa on näin monta vähintään kohtalaisesti menestyvää urheiluseuraa? Kouvolan talousarviossa todetaan, että tänä vuonna kaupunki käyttää palveluihin, investointeihin ja kehittämiseen yhteensä 608 miljoonaa euroa. Siinä meressä kärkiseurojen 250 000 euroa on pisaran puolikas. Seuroille raha on iso. Monesta on Kouvolaa parjattu, mutta tässä asiassa on parempi nostaa hattu päästä. Tapani Olkku tapani.olkku@kouvolansanomat.fi Twitter: @tapani_kvl Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja Lue koko uutinen:

