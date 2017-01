Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola voi haudata sote-yhteisyrityksen — ehtona sopu erikoissairaanhoidon työnjaosta Kouvola unohtaa varasuunnitelmansa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisyrityksen perustamisesta, jos Kymenlaakson päättäjät pääsevät maakunnan erikoissairaanhoidon työnjaon yksityiskohdista sopuun. Lisäksi Kouvola tarvitsee myönnytyksiä sosiaali- ja terveysministeriöltä. Näin sanovat nyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.), kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja Carean yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) sekä terveysjohtaja Kari Kristeri. — Jos tämä toteutuu, yhteisyritys käy turhaksi. Jos Kouvolan tavoittelema päivystys karahtaa kiville, meidän on pakko jatkaa yhteisyrityksellä. Uskoisin, että saamme ministeriöstä aika nopeasti vastauksen päivystyksen onnistumisesta, Larikka sanoo. Kouvolan kaupunginhallitus päätti viime kesänä, että kaupungin ensisijaisena tavoitteena on alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen julkisena palveluna. Koska tavoitteen saavuttamista pidettiin epävarmana, hallitus aloitti sote-palvelujen kilpailutuksen hankintamenettelyn. Kaupunki sai viime joulukuussa yhteisyrityksen perustamisesta tarjoukset sekä Pihlajalinnalta, Mehiläiseltä että Terveystalolta, joka osallistuu kilpailutukseen yhdessä Attendon kanssa. Kouvolalla on nyt maakunnan julkisen erikoissairaanhoidon työnjakoon viisi tavoitetta, joista se neuvottelee sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien edustajien kanssa. Tärkein tavoite on se, että Carea ja Kouvola hakevat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa akuuttilääketieteen päivystyksen aloitukseen Pohjois-Kymen sairaalassa. Päivystykselle haetaan lupaa vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän lisäksi Kouvola tarvitsee riittävän siirtymäajan uudenlaisen päivystyksen järjestämiseen. Lue koko uutinen:

