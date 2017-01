Uutinen

Kouvolan Sanomat: Professorin huoli: Ravitsemusohjeita voi tällä hetkellä antaa kuka tahansa Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab on huolestunut kuntosalien tarjoamista ravitsemusohjeista. Monien kunto- ja liikuntakeskusten peruspalveluihin kuuluu asiakkaan ruokavalion muokkaus. Schwabin mukaan jotkut kuntosaleilla tarjottavat ruokaohjeet voivat aiheuttaa terveysongelmia. Se näkyy ravitsemusterapeutin vastaanotolla Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. — Potilaat ovat kertoneet siellä aika hurjiakin juttuja. Tavallisesti ihmisille on suositeltu ylettömän suuria proteiinimääriä. Me emme tarkasti tunne sen terveysvaikutuksia. Se voi aiheuttaa esimerkiksi munuaisvaurioita. Toinen ongelma liittyy kuntosaleilla suositeltujen rasvojen laatuun. Schwabin mukaan asiakkaille on suositeltu kehonrakennuspiireissä suosittua mct-öljyä ja erilaisia kookosrasvoja. — Joidenkin personal trainerien ohjeilla voi saada itselleen välttämättömien rasvahappojen puutoksen. Ongelma tulee vastaan, jos mukana ei ole mitään kunnollisia kasviöljyjä. Schwabin mukaan ongelman ydin on ravitsemusohjeita antavien tahojen valvonnan puute. Sitä kun ei Suomessa tällä hetkellä ole. Alan ainoa laillistettu ammattinimike on ravitsemusterapeutti. — Ihmisten olisi hyvä ymmärtää, että alaa ei säätele mikään. Siellä on esimerkiksi ravintoterapeutteja ja ravinto-ohjaajia, joina voi työskennellä kuka vain. Osa on voinut käydä kirjekurssin ja osa voi olla itseoppineita. Schwabin mielestä onkin huolestuttavaa, etteivät ravinto-ohjeita antavien kuntosalityöntekijöiden toimintaa sido mitkään ammattieettiset ohjeet. — Ihmisen pitäisi voida luottaa siihen, että hän saa asianmukaista opastusta. Nyt siihen ei voi luottaa. Laatukriteerejä tai ammattieettisiä ohjeita ei siis ole. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Professorin%20huoli%3A%20Ravitsemusohjeita%20voi%20t%C3%A4ll%C3%A4%20hetkell%C3%A4%20antaa%20kuka%20tahansa/2017221788121/4