Kouvolan Sanomat: Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti valittiin Vuoden urheilijaksi Paralympialaisissa kultaa ottanut ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on Vuoden urheilija. Hän sai 5017 ääntä ja 334 ykkössijaa. Toiseksi sijoittui tennispelaaja Henri Kontinen ennen nyrkkeilijä Mira Potkosta. — Aika historiallinen hetki pitää kädessä tätä pystiä. Aikamoinen kruunu tämä on omalle uralle, Tähti kommentoi kiitospuheessaan. — Haluan kiittää paralympiakomiteaa, joka survoi meidät mukaan tähän äänestykseen ja tasavertaiseen asemaan. — Toivon, että voitosta hyötyvät kaikki pienet lajit. Kaikki on mahdollista. Patrik Laine valittiin odotetusti Vuoden läpimurto -palkinnon saajaksi Suomen Urheilugaalassa Helsingin Hartwall-areenassa. Winnipeg Jetsissä maaleja takova Patrik Laine loisti ensin nuorten MM-kisoissa ja sen jälkeen vielä Tapparassa ja aikuisten MM-kisoissa. Laineen, Sebastian Ahon ja Jesse Puljujärven tähdittämä alle 20-vuotiaiden joukkue palkittiin Vuoden joukkueena. Urheiluvuoden sykähdyttävin hetki oli Kasper Kapasen voittomaali alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-finaalissa. Se keräsi peräti 29,9 prosenttia äänistä. Ferrarin F1-tallin kuljettaja Kimi Räikkönen vastaanotti Urheilun lähettiläs -palkinnon. Hän kertoi näkemyksensä menestyksekkään uransa syistä. Nuorten Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen valittiin Vuoden valmentajaksi. Alle 20-vuotiaat MM-kultaan kotikisoissa luotsannut Jalonen palkittiin Paavo Nurmi -palkinnolla. Suomen urheilun Hall of Fameen nimettiin jousiampuja Tomi Poikolainen, alppihiihto Tanja Poutiainen-Rinne ja mäkihyppääjä Veikko Kankkonen. Elämänurasta palkinnon saivat hiihtäjät Siiri Rantanen, Lydia Wideman-Lehtonen ja selostaja Pekka Tiilikainen. Urheilun taustavoima -palkinnon sai Aki Hintsa, joka kuoli marraskuussa. Lumilautailija Enni Rukajärvi valittiin Vuoden esikuvaksi. Sveitsissä kisaamassa olleen Rukajärven puolesta palkinnon ottivat vastaan managerit Satu Järvelä ja Noora Vihervaara. Lue koko uutinen:

