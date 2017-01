Uutinen

Kouvolan Sanomat: Senioreille muutakin kuin perusjumppaa: Kouvolassa voi bongata zumbatunnilla yli 70-vuotiaitakin Kuntosaleilla ei enää voi päätellä liikuntatunnin aiheesta sitä, minkä ikäisiä liikkujia tunnille osallistuu. Kouvolalaisten salien ryhmätunneilla asiakkaiden ikähaitari on nykyisin teineistä senioreihin. — Ikähaitari on laajentunut tosi paljon. Meillä pääasiakaskunta on 35—60-vuotiaita, mutta sitten on vielä omat ryhmät yli 60-vuotiaille, kertoo Anu Jaakkola Ladylinelta. Liikuntakeskus Funfitissä tilanne on sama, ja esimerkiksi zumbatunneilla on näkynyt yli 70-vuotiaita. — Enää ei voi iän perusteella luokitella, millä tunneilla käydään. Vanhemmatkin ihmiset saattavat olla niin kovassa kunnossa, että he tarvitsevat tiukkatempoisia juttuja, kuvailee Funfitin Niina Nahkuri. Ikähaitarin venymisestä seuraa se, että tunteja voi jakaa tasaisesti koko päivälle. — 60—70-vuotiaat käyvät säännöllisesti ja päiväsaikaan. Siinä on myös sosiaalinen puolensa. Iltakävijät ovat sitten niitä kiireisiä perheenäitejä, sanoo Jaakkola. Myös aiheiden kirjo on laaja. Ladylinen asiakkaat haluavat toisaalta tehotreeniä, toisaalta lempeitä liikuntamuotoja, joista tulee hyvä olo, Jaakkola sanoo. Reidet—vatsa—pakarajumppa pitää tosin myös suosionsa vuodesta toiseen. — Esimerkiksi joogaa ja kehonhuoltoa, apua arjessa jaksamiseen. Aina ei laihduteta ja kiinteytetä, vaan haetaan jaksamista. Trendiksi on viime aikoina noussut ilmajooga, jossa joogaliikkeitä tehdään katosta roikkuvan kangasnauhan tukemana. Funfitin Nahkuri mainitsee suosikiksi puolestaan lämmitetyssä huoneessa tehtävän hotjoogan. — Tanssilliset tunnit ovat myös kestosuosikkeja. Training for warriors -tunti on taas ollut muotijuttu jo hetken aikaa, hän sanoo ja viittaa harjoitusmuotoon, jossa korostuu sekä fyysinen, henkinen että ravintovalmennus. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Senioreille%20muutakin%20kuin%20perusjumppaa%3A%20Kouvolassa%20voi%20bongata%20zumbatunnilla%20yli%2070-vuotiaitakin/2017221788122/4