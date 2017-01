Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taidekeskus Salmela tarjoaa kesällä kuvaa ja musiikkia Musiikki on yhä oleellisempi osa Salmelan kesää Mäntyharjussa. — Klassinen viihde nostaa päätään. Viime kesänä Waltteri Torikka veti kahdessa konsertissa paikalle 1 500 maksanutta katsojaa. Heinäkuun lopulla Salmessa järjestetään kolmipäiväinen Big Band Festivaali. — Bigband-musiikkia on toivottu, kun bigband-tapahtuma Imatralla loppui, eikä tätä musiikkia enää juuri Porissakaan kuulla, Hoikkala sanoo. Salmelan esiintymislavalla nähdään 27.7. Pepe Ahlqvist ja Bianca Morales. Jukka Kuoppamäki ja 35-henkinen Rakuunasoittokunta esittää 28. heinäkuuta sinivalkoisia säveliä Suomi 100 vuotta -juhlakonsertissa. Kolmantena festivaalipäivänä juhlien housebandinä toimiva Arto Paju Big Band säestää Johanna Förstiä ja Mikael Konttista. — Silloin kuullaan muun muassa Sinatra-tyyppistä swingiä, Hoikkala kertoo. Jos bigband-festivaali onnistuu, siitä tehdään joka toinen vuosi toistuva perinne. Salmelan avajaiskonsertissa 10.6. Dima Slobodenioukin johtama Sinfonia Lahti esittää kauneimpia alkusoittoja. 12.7. Salmelassa esiintyy J. Karjalainen. Heinäkuun lopulla Salmessa järjestetään kolmipäiväinen Big Band Festivaali. — Bigband-musiikkia on toivottu, kun bigband-tapahtuma Imatralla loppui, eikä tätä musiikkia enää juuri Porissakaan kuulla, Hoikkala sanoo. Esiintymislavalla nähdään 27.7. Pepe Ahlqvist ja Bianca Morales, jotka esittävät Arto Paju Big Bandin tukemana bluesia ja soulia. Arto Pajun kokoama 20-henkinen orkesteri koostuu ammattimuusikoista. Soittajistosta löytyy muun muassa puolustusvoimien ja poliisien soittokuntaosaamista. Jukka Kuoppamäki ja 35-henkinen Rakuunasoittokunta esittää 28. heinäkuuta sinivalkoisia säveliä Suomi 100 vuotta -juhlakonsertissa. Kolmantena festivaalipäivänä Arto Paju Big Band säestää Johanna Förstiä ja Mikael Konttista. — Silloin kuullaan muun muassa Sinatra-tyyppistä swingiä, Hoikkala kertoo. Jos bigband-festivaali onnistuu, siitä tehdään joka toinen vuosi toistuva perinne. Taidekeskus Salmelan kesään 2017 on valittu viisi taidemaalaria, viisi kuvanveistäjää ja 10 kuvataiteilijaa. Essi Peltonen (syntynyt 1982) on kesän 2017 Nuori taiteilija. Taidemaalari Marjatta Tapiola (1951) sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 2004. Professori Jussi Mäntysen (1886-1978) tunnetuin teos on Viipurin hirvi, joka sijaitsee Alvar Aallon suunnitteleman kirjaston pihalla Viipurissa. Tero Laaksosen (1953) sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 2003. Jenni Yppärilä (1980) voitti ensimmäisen palkinnon Salmelan Nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailussa 2016. Kuvataiteilija Johanna Lumme (1990) valittiin viime kesänä Taidekeskus Salmelan kesän nuoreksi taiteilijaksi. Taidemaalari Antti Hakkarainen (1985) sijoittui kolmanneksi Salmelan Nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailussa 2016. Salmelan kesässä ovat mukana myös Veikko Myller (1951), Aaron Heino (1977), Tuula Lehtinen (1956), Matti Peltokankaan (1952), Taru Mäntynen (1944), Markku Laamanen (1971),Elina Kujansuu (1976), Saatu Laurel (1983), Inari Krohn (1945), Jussi TwoSevenin (1983), Arto Kettunen (1987) ja Tomas Byström (1951). Salmelan kulttuuriravintola Kesäheinään asetetaan esille suomalaisten klassisten mestareiden teoksia Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Mukana on töitä muun ohella Oscar Kleinehiltä, Ferdinand von Wrightiltä, Matti Karppaselta, Juho Rissaselta ja Elias Muukalta. Salmelan näyttelyt avoinna 10.6.—13.8. joka päivä klo 11—18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Taidekeskus%20Salmela%20tarjoaa%20kes%C3%A4ll%C3%A4%20kuvaa%20ja%20musiikkia%20/2017221791731/4