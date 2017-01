Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tekopohjavedestä haetaan varmuutta vesihuoltoon — veden maku voi parantua Kouvolan kaupunginhallitus yhtyi lausuntoon, joka toteutuessaan antaa Kouvolan Vedelle luvan valmistaa enintään 8 000 kuutiota tekopohjavettä Selänpäässä. Kouvolan Vesi haluaa turvata Selänpään tekopohjavesihankkeella tulevaisuudessa muun muassa Kuusankosken alueen asukkaiden vedensaannin. — Selänpäässä valmistettava tekopohjavesi toisi varmuutta myös Kouvolan keskustan vedenjakeluun ja auttaisi Valkealan vesiosuuskuntien vesihuoltoa, Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä sanoo. Nykyisin kouvolalaisten talousveden päälähde on Pilkanmaan pintavesilaitos. Siellä valmistettavassa vedessä on joidenkin mielestä sivumaku. Tekopohjavesi ja pohjavesi tuovat Kyntäjän mukaan tähänkin asiaan parannuksen toteutuessaan. — Pintavesi vaatii enemmän kemiallista käsittelyä ja puhdistusta. Pohjavesi ja tekopohjavesi ovat valmiiksi puhtaampia. Niiden maku on lähellä toisiaan. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan lausunnoilla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Tekopohjaveden valmistamista Vuohijärven rannalla myös vastustetaan. Eläkkeellä oleva konduktööri Pauli Kymäläinen vaatii hankkeen pysäyttämistä. — Tämä on todella riskaabeli homma. Jos Vuohijärven kannaksella kulkeva juna suistuu akselin vaurioitumisen, ratavaurion tai sabotaasin takia, niin vesi on pilalla, Kymäläinen sanoo. Hänen mielestään vesi pitäisi ottaa Kymijoesta tehtaiden pohjoispuolella sijaitsevalta alueelta. Vesiyhtiön johtajan Timo Kyntäjän mukaan koko maassa on pyritty siirtymään pintavesilaitoksista pohja- tai tekopohjaveden käyttöön, jos se suinkin on ollut mahdollista. — Riskikartoitus Selänpäässä on tehty konsultin ja alan asiantuntijoiden pohjalta. Niissä Savon radan läheisyyttä ei nähdä erityisenä riskinä, Kyntäjä sanoo. Lue koko uutinen:

