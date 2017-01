Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vastaanottokeskuksen johtaja: Rekolassa on viime aikoina ollut rauhallista Rekolan vastaanottokeskuksessa Kuusankoskella lisättiin vartiointia vuosi sitten, kun keskus ja sen asukkaat olivat jatkuvan häirinnän kohteena. Sittemmin tilanne rauhoittui, kertoo Kouvolan vastaanottokeskuksen johtaja Anna Buzaeva. Viime yönä rauha rikkoutui, kun vastaanottokeskuksen oveen ammuttiin. — Tätä ennen tilanne on ollut ihan rauhallinen. Häiriöitä ei ole ollut pitkään aikaan, Buzaeva kertoo. Keskuksessa on käytössä turvakamerat, jotka tallensivat tummalla farmariautolla paikalle tulleen viime yön ampujan. Myös vartijat kiertävät keskuksessa. Rekolassa on tällä hetkellä noin 130 asukasta. Vuosi sitten vastaanottokeskukseen muun muassa ammuttiin ilotulitteita, ja ensimmäisen kerroksen ikkunasta sisään heitetty patamallinen tulite sytytti asunnossa pienen tulipalon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Vastaanottokeskuksen%20johtaja%3A%20Rekolassa%20on%20viime%20aikoina%20ollut%20rauhallista/2017221791575/4