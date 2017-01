Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden urheilija julkistetaan illalla — lue kouvolalaisnäkökulmat ja kerro oma mielipiteesi Vuoden urheilija -äänestyksen tulos julkistetaan tänään tiistai-iltana Suomen urheilugaalassa Helsingissä. Urheilutoimittajain Liitto on nimennyt Vuoden urheilijan vuodesta 1947. Vuoden urheilija -äänestykseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Urheilutoimittajain Liiton jäsenet. Urheilutoimittajat äänestävät myös vuoden parhaan joukkueen ja vuoden valmentajan. Leo-Pekka Tähti on ollut vahvasti esillä monissa veikkauksissa, ja neljännen peräkkäisen paralympiakultansa Riossa kelannut Tähti saa paljon kannatusta myös Kouvolan Sanomien soittokierroksella alueen urheiluihmisille. Kouvolan kaupunginmuseoon urheiluhistorianäyttelyä koonnut Jani Loijas on yksi heistä, jotka liputtavat Tähden valinnan puolesta. Myös olympiapronssia otellut Mira Potkonen nousee Loijaksen asteikolla korkealle. — Lajien välinen vertailu aina mietityttää, mutta kyllä Tähti on tittelin ansainnut. Hän on tehnyt lajissaan hirveän suuren työn menestyksen eteen. Tätä ei voi vähätellä, olipa kyseessä sitten vammaisurheilu tai ei, Loijas toteaa. Myös KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen, Kouvojen toiminnanjohtaja Eero Lehtinen ja keilaseura All Starsin joukkueenjohtaja Toni Sorvo antavat äänensä Tähdelle. — Tähti ei ole ollut mikään yhden vuoden tähdenlento. Se, että pystyy neljän vuoden välein toistamaan noin kovan suorituksen, vaatii paljon, Sorvo sanoo. Tenniksessä Suomen ykköseksi noussut Henri Kontinen on Kultasen kakkossuosikki. Kontinen voitti Wimbledonin grand slam -turnauksessa sekanelinpelin. ATP-kiertueen finaalissa nelinpelin voitto tuli yhdessä australialaisen John Peersin kanssa. Kouvolan Tennisseuran puheenjohtaja Tommi Heinonen ei epäröi nostaa oman lajinsa edustajaa vuoden ykköseksi. — Kontisen saavutuksen olivat maailman mittakaavassa aivan huippuluokkaa lajissa, joka on maailmanlaajuinen peli ja jolla on miljoonia harrastajia, Heinonen painottaa. Heinonen muistuttaa, että eri lajeja arvostetaan eri tavalla. Häntä harmittaa se, että tennis on yleisesti ottaen aliarvostetussa asemassa Suomessa. — Tenniksessä tie huipulle on pitkä ja kivinen, ja pärjääminen siellä vaatii älyttömän paljon, Heinonen sanoo. Kultasen mielestä suosituimmissa ja seuratuimmissa lajeissa myös kilpailu on useimmiten kaikkein kovinta. Tällöin urheilijalta kysytään lahjakkuutta, erinomaisuutta ja kivenkovaa ammattilaisuutta. Kouvojen toiminnanjohtaja Eero Lehtinen kuuluu itse YLEn purjehdusasiantuntijana Urheilutoimittajain Liittoon. Hän äänesti virallisessa äänestyksessä Tähteä. — Vammaisurheilijat muodostavat kokonaisuutena ihailtavan porukan, jossa on kelpoja roolimalleja meille kaikille. Nyt on mielestäni hyvä paikka nostaa vammaisurheilua valokeilaan. Lehtinen pitää Urheilugaalaa hienona tilaisuutena, mutta urheilijoiden listaaminen paremmuusjärjestykseen menee hänen mielestään saivartelun puolelle. — Voisi olla paikallaan nostaa kovimmaksi jutuksi kansan valitsema vuoden sykähdyttävin urheiluhetki. Urheilufani Jani Loijas kannattaa äänivallan säilyttämistä urheilutoimittajilla. — Se on hyvä asia. Urheilutoimittajilla on monipuolista tietoutta lajeista, koska he päivittäin niitä asioita käsittelevät. Mitä mieltä sinä olet? Kenelle kuuluu vuoden 2016 parhaan suomalaisurheilijan titteli? Entä mitä mieltä olet Urheilutoimittajain Liiton äänestyksestä? Kerro mielipiteesi alla olevassa kommenttikentässä. Lue koko uutinen:

