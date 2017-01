Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yle: Ministeriössä ymmärrystä Kouvolan akuuttipäivystykselle Kouvolan Sanomat kertoi tiistaiaamuna, että Kouvola on valmis luopumaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisyrityksen perustamisesta tietyin ehdoin. Ensimmäinen ehto on, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Kouvolaan poikkeusluvan akuuttilääketieteen ympärivuorokautiselle päivystykselle. Lisäksi Carean ja Kouvolan pitää päästä sopuun maakunnan erikoissairaanhoidon työnjaosta. Yle kertoi tiistaina iltapäivällä, että ministeriössä ymmärretään Kouvolan tavoitteita. Lääkintöneuvos Timo Keistinen sanoo, että liki 90 000 asukkaan kaupunki tarvitsee ympärivuorokautisen päivystyksen. Ylen mukaan Keistinen on esitellyt ministeriössä muitakin päivystyksen poikkeuslupia. Hän vertaa Kouvolan tilannetta esimerkiksi Raaheen, joka sai viime vuonna määräaikaisen, vuoden 2020 loppuun ulottuvan luvan. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.). Rehula ohjeisti viime marraskuun lopussa Kotkan, Kouvolan ja Carean edustajia, että Kymenlaakson sote-investointeja ja työnjakoa on suunniteltava kokonaisuutena. Siinä pitää huomioida koko maakunta ja maakunnan asukkaiden palvelutarpeet. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Yle%3A%20Ministeri%C3%B6ss%C3%A4%20ymm%C3%A4rryst%C3%A4%20Kouvolan%20akuuttip%C3%A4ivystykselle/2017221792760/4