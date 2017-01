Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalankosken elokuvapalkinto Mikko Kupariselle Liettuassa kuvatusta rakkaustarinasta Anjalankosken elokuvapalkinto annetaan tänä vuonna ohjaaja Mikko Kupariselle elokuvasta 2 yötä aamuun. Palkinto jaetaan sunnuntaina 29.1. kello 15 alkavassa tilaisuudessa, joka on osa Anjalankosken 48. Kinosunnuntaita. Elokuva nähdään Kinosunnuntaissa kahdesti, kello 13 kutsuvieras- ja yleisönäytöksessä ja kello 19 yleisönäytöksessä. Palkinnon suuruus on 4000 euroa. Ohjaaja Kuparinen saapuu noutamaan sen henkilökohtaisesti. Liettuassa kuvattu elokuva kertoo suomalaisen miehen ja ranskalaisen naisen tarinan, kun he jumiutuvat Vilnaan tulivuoren tuhkapilven estettyä lentoja lähtemästä kaupungista. Palkintoraadin perustelujen mukaan elokuva tukeutuu eurooppalaiseen nykyelokuvaperinteeseen, mutta on omaperäinen ja tyylikäs sekä taiteellisesti korkeatasoinen. — Se palauttaa uskon kotimaisen elokuvan tasoon menestyä myös kansainvälisesti, mistä kertovat elokuvan saamat palkinnot muun muassa Montrealin ja Valladolidin elokuvafestivaaleilla. Elokuvassa on kypsä ja kaunis kokonaistarina ja ohjaaja osoittaa hallitsevansa elokuvakerronnan kokonaisuuden, raati kirjoittaa. Kuparinen vastaa ohjauksen lisäksi myös käsikirjoituksesta. Pääosissa näyttelevät Marie-Josée Croze, Mikko Nousiainen ja Arly Jover. Tuotantoyhtiö on Elokuvatuotanto Mjölk Movies. 2 yötä aamuun on esitetty Kouvolassa vain Anjalankosken Yökinossa. Lue koko uutinen:

