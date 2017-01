Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korikouvot yrittää kasvattaa voittoputkeaan Namikaa vastaan Kahden ottelun voittoputken rakentanut Korikouvot jatkaa koripallon 1. divisioona B:n kauttaan illan paikallisottelussa Namika Lappeenrantaa vastaan. Viidentenä majaileva Korikouvot on voittanut vuodenvaihteen jälkeen sekä Jyväskylän Weikot vieraissa että Munkkiniemen Kisapojat kotona.Namika on sarjan jumbona. Se on voittanut ainoastaan kaksi ottelua, joista toinen tuli viime kierroksella MuKin vieraana. Lappeenrantalaisjoukkue vahvisti rivejään amerikkalaispelaaja Reginald Brattonilla, joka tilastoi ensimmäisessä Namika-ottelussaan 32 pistettä ja 16 levypalloa.Bratton pelasi viime kaudella Namikassa kahdeksan ottelua, joista eteläkarjalaiset voittivat seitsemän. Brattonin tilastot olivat 23 pistettä ja 13 levypalloa.Korikouvot ja Namika Lappeenranta kohtaavat Mansikka-aholla kello 18.30. Lue koko uutinen:

