Kouvolan Sanomat: Kouvola ei kiinnosta Starkia Valkealassa Kouvolan ainoan liikkeen tämän kuun lopussa sulkeva Stark ei aio laajentaa toimintaansa Kouvolaan. Rakennustarvikkeita myyvän Starkin Valkealan liike työllistää yhdeksän henkilöä. Heistä seitsemän irtisanotaan. Kahdelle on löytynyt työtä muualta. Starkin kehitysjohtajan Lasse Kalmin mukaan verkkokauppa ei kaatanut Valkealan liikettä. Liike ei vain yksinkertaisesti kannattanut. Kalmin mukaan rakennustarvikemyynnissä verkkokaupalla on pieni, mutta kasvava rooli. Sen valikoima on kivijalkaliikettä laajempi. Kalmi korostaa kuitenkin, että rautakaupassa on yhä edelleen paljon tuotteita, joiden myynnissä tarvitaan liikkeissä olevaa ammattitaitoa. Yrityksen ydinasiakkaita Kouvolan seudulla ovat rakennusliikkeet ja verkkokaupan asiakkaat. Yritysasiakkaat tulevat yksityisten asiakkaiden myötä, koska yhä useammin yksityiset teettävät remonttinsa yrityksillä. Kalmin mukaan korjausrakentaminen kasvaa koko ajan ja pienten rakennusliikkeiden rooli remonttien tekijöinä siinä ohessa. Kuluttajan ja yrityksen yhteisessä projektissa remontin teettäjä valitsee materiaalit ja yritys hoitaa tilaukset. Rakennusliikkeen kotipaikka voi olla Kouvolassa, mutta työmaa lähellä yrityksen liikkeitä. Kouvolaa lähimmät Starkit ovat Kotkassa, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lue koko uutinen:

