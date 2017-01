Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola on maakuntakeskuksista neljänneksi kovin verottaja Kouvola on Suomen 18 maakuntakeskuksesta neljänneksi kovin verottaja. Eniten kunnallisia veroja peritään Kokkolassa, vähiten Helsingissä, kertoo Veronmaksajien keskusliiton vertailu. Keskituloisen palkansaajaperheen kunnalliset verot ovat Kouvolassa tänä vuonna 16 246 euroa. Summa on 1 907 euroa enemmän kuin Helsingissä. Summaan sisältyvät kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverot. Kokkolan ja Kouvolan välissä kovimpia verottajia maakuntakeskuksista ovat Seinäjoki ja Kajaani. Kevyimpiä verottajia ovat Helsingin ohella Turku ja Tampere. Lue koko uutinen:

