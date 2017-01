Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan pääkirjastossa puhutaan torstaina Mika Waltarista — Päivi Istalan suosikki on kirjailijan ilkikurisin ja merkillisin romaani Tunnettu radioääni ja Mika Waltari -seuran puheenjohtaja Päivi Istala kehottaa nuoria lukemaan Mika Waltaria. Hänen mukaansa kukaan ei ole kirjoittanut nuoruudesta niin kuin Waltari. — Ajat ja vempaimet vaihtuvat, mutta nuoruuden tunnot ovat aina samat: kuka minä olen, mikä minusta tulee, mitä elämä mulle antaa, Istala sanoo. Hän vierailee Kouvolan pääkirjastossa torstaina kello 18. Aiheena on Mika Waltari, jolle Kouvolan kirjastot ovat omistaneet koko tammikuun. Istalan Waltari-rakkaus syttyi lapsuuskodissa. Hänen äitinsä oli intohimoinen lyriikan ystävä, jonka kirjahyllystä löytyivät runoklassikot Waltarista Saima Harmajaan. Istala muistelee, että ensimmäinen hänen lukemansa Waltari-romaani oli Pariisissa kirjoitettu Suuri illusioni vuodelta 1928. Hänen suosikkinsa, joka pääsisi mukaan autiolle saarelle, on romaani Neljä päivänlaskua (1949). Istala luonnehtii sitä Waltarin viehättävimmäksi, ilkikurisimmaksi ja merkillisimmäksi teokseksi. — Se on leikillinen päiväkirjaromaani Sinuhe egyptiläisen kirjoittamisen ajoilta. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

