Kouvolan Sanomat: Luomulätkä maistuu taas Hakuliselle KooKoo-hyökkääjä Anrei Hakulisen peliminuutit ovat kasvaneet sitä mukaa kun kausi on edennyt. Se kertoo siitä, että laituri tekee kaukalossa asioita oikein. — Tehoja pitäisi vaan löytyä enemmän, mutta oma peli kulkee nyt ihan hyvin, kuittaa 39 pelissä tehot 8+3 tehnyt toisen polven kiekkoilija. Yksi syy nousujohteiseen pelivireeseen on varmasti myös se, että Tuomas Tuokkolan tultua päävalmentajaksi ketjukavereiksi ovat vakiintuneet Juha-Pekka Haataja ja Jarkko Malinen. — Malisen kanssa me yleensä kuunnellaan kokeneemman pelimiehen (Haataja) neuvoja. Hyökkäyspäässä yritetään pelata sellaista luomulätkää, pysyä kiekossa ja tehdä peliä, Hakulinen kuvailee sujuvasti kiekon kanssa viihtyvää kolmikkoa. KooKoo pelasi viime viikolla kolme tiukkaa peliä. Se haki isot pisteet Tapparalta Tampereelta, mutta hävisi kaksi tärkeää peliä rankkareilla: Kaakon derbyn SaiPalle ja vieraspelin Hakametsässä Ilvekselle. Kolmen pelin urakka jatkuu tälläkin viikolla. Keskiviikkona Jukurit saapuu Kouvolaan ja torstaina KooKoo pelaa Palloseuran vieraana Turussa. Viikon toisessa kuuden pisteen pelissä KooKoo kohtaa lauantaina Rauman Lukon Sumulaaksossa. — Jukurit ei ole mukava vastustaja. Se pelaa tiivistä, ”dufvamaista” lätkää. Risto Dufvan johtama Jukurit tunnetaan nimenomaan vahvasta puolustuksesta. — Pitää olla kärsivällinen. Ja kun paikka tulee, niin isketään. Jukureiden alkukauden liito on katkennut, joten yritetään tehdä mikkeliläisten olo vieläkin vaikeammaksi. KooKoo on ottanut tällä kaudella seitsemässä rankkarikisassa takkiin kuusi kertaa. Näistä kolme on hävitty neljässä viimeisessä pelissä ja kaksi viime viikonloppuna. — On niitä harjoiteltu, mutta treeneissä se on vähän erilaisia. Jatkoajan jälkeen jää on yleensä jo niin huono, ettei siinä paljon kikkailla. Nykyään rankkarit ovatkin menneet enemmän laukomiseksi. Hakulisen mielestä joukkueesta löytyy taitavia maalintekijöitä joille luulisi voittolaukauksienkin maistuvan. Yllätyskorttejakin löytyy. — (Ryan) O’Connor on puolustajaksi erittäin hyvä rankkareissa. Samoin (Mikko) Lehtonen. Malista ei käytetty viikonloppuna ollenkaan, mutta eiköhän sekin aika vielä tule. Myös Hakulinen lupaa kantaa kortensa kekoon jos käsky käy. — Yksi maali ja yksi epäonnistunut on tältä kaudelta plakkarissa, mutta vielä olisi kikkavarastoa jäljellä, vinkkaa Hakulinen. KooKoo—Jukurit, jääkiekon Liigaa Kouvolan jäähallissa kello 18.30 alkaen. Lue koko uutinen:

