Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mielenterveystyössä tarvitaan tavallisia ihmisiä Suomen mielenterveysseura täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Miten tapahtuma näkyy Kouvolassa, Kouvolan mielenterveysseuran puheenjohtaja Timo Honkanen? — Juhlavuoden avajaispäivänä torstaina se näkyy kauppakeskus Hansassa siten, että Kouvolan molemmat mielenterveysseurat eli meidän lisäksemme Vuoroveto-mielenterveysseura ovat paikalla kertomassa toiminnastaan. Luvassa on myös musiikkiesityksiä. — Vuoden mittaan järjestetään muitakin tapahtumia. Esimerkiksi toukokuussa Kouvolan kirjastossa pidetään luentoilta, jossa keskustellaan siitä, mistä saa iloa ja voimaa arkeen ja juhlaan. Kenelle tapahtuma on tarkoitettu? — Kaikille kiinnostuneille. Olemme kansalaisjärjestö, jonka toiminta on avointa kaikille. Itse lähdin vuonna 2011 toimintaan mukaan, kun luin ilmoituksesta, että tänne etsitään tavallisia ihmisiä. — Uusi vapaaehtoisten tukihenkiöiden peruskurssi alkaa 6. helmikuuta, ja sille voi ilmoittautua tammikuun loppuun mennessä. Uusia vapaaehtoisia tarvitaan aina. Meillä on 170 jäsentä. Mikä on Kouvolan mielenterveysseuran päätehtävä? — Väestön mielenterveyden edistäminen. Apua tarvitsevan rinnalla kulkeminen. Mitä toiminnassa mukana oleminen on itsellesi antanut? — Olen päässyt auttamaan ihmisiä, niin kuin toivoinkin. Minulla on tällä hetkellä kaksi tuettavaa, joita käyn tapaamassa noin kerran viikossa. Asumisen tukea tarvitsevat henkilöt löytyvät yhteistyössä Kouvolan kaupungin sosiaalitoimen kanssa. — Suurin syy avun tarpeeseen on yksinäisyys ja siihen toisinaan liittyvä masennus. Me kannustamme ihmisiä ulos, liikkumaan ja erilaisiin tapahtumiin. Valtaosa asiakkaistamme on 30—65-vuotiaita. Kuinka mielen hyvinvoinnin voi huomioida arjessa? — Se lähtee pienistä asioista. Hyvinvointiin vaikuttavat uni, lepo, ruokailu, ihmissuhteet, liikunta ja harrastukset. Luovuus ja yhdessä tekeminen kohottavat mielialaa. Juhlavuoden teema on Toivoa, iloa ja voimaa. Mistä sinä itse saat niitä? — Moni on kiitollinen saamastaan avusta ja antaa siitä palautetta. Siitä saa voimaa. Vapaaehtoistyön lisäksi minulla on muitakin harrastauksia kuten kalastus ja puutyöt. Omistan kaksi puuvenettä, joista toista olen pikkupoikana ollut isän kanssa tekemässä. Siihen liittyy arvokkaita, iloa tuottavia muistoja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/18/Mielenterveysty%C3%B6ss%C3%A4%20tarvitaan%20tavallisia%20ihmisi%C3%A4/2017221785931/4