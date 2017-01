Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paaskosken hiihtomajalta saa munkkeja, Anhava on vielä kiinni Lunta on maassa niukasti. Onko Paaskosken hiihtomaja kuitenkin auki, majan pitäjä Marja Mailas? — Pyrin pitämään tämän auki. Majalle ei ole tällä hetkellä latuja, mutta tänne pääsee hiihtämään vapaalla hiihtotavalla. Tilanne on ongelmallinen, kun lunta ei ole ja ihmisille pitäisi pystyä kertomaan, onko maja auki vai ei. Sunnuntaina porukkaa oli kovasti, nelisenkymmentä hiihtäjää. Mistä majan aukiolo kannattaa tarkistaa? — Facebook on paras paikka. Paaskosken majan sivuilta näkee viime hetken muutokset. Saako munkkeja joka päivä? — Saa. Teen taikinan ja munkit täällä joka aamu. Haluan, että ne ovat tuoreita. Miten kulutat aikaa, kun hiihtäjiä ei ole? — Sinänsä minulle on sama missä istun: täällä vai kotona. Minulla on majalla telkkari ja nojatuoli. Olen käsityöihminen, joten kudon välillä sukkaa tai jotain muuta. Tietysti tavaraa menee hirveästi haaskuuseen ja teen persnettoa, jos asiakkaita ei ole. Munkkeja ei voi pakastaa, kun niissä on sokerit päällä. Entä onko Anhavan maja auki Iitin Lyöttilässä, majan hoitaja Lilja Laakkonen Kuusaan ladusta? — Ei ole ollut vielä. Tänne ei ole latuja. Se on vähän kurjaa. Paaskosken maja on auki tiistaista perjantaihin kello 10—19 ja lauantaina sekä sunnuntaina kello 10—16. Maanantaisin maja on kiinni. Osoite on Karimäentie 90. Säävaraus. Pakkasraja —20 astetta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/18/Paaskosken%20hiihtomajalta%20saa%20munkkeja%2C%20Anhava%20on%20viel%C3%A4%20kiinni/2017221796979/4