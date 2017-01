Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paavo Lukander haaveilee rautakaupan jatkamisesta Valkealassa Enimmäkseen Prahassa Tsekissä asuva yrittäjä Paavo Lukander ei ole unohtanut Valkealaa. Tieto Starkin rautakaupan lopettamisesta sai valkealaiset lähestymään tuttua miestä. Nyt Lukanderin haave on avata jälleen rautakauppa Valkealaan. Valkealasta oleva liikemies asuu perheineen pääasiassa Tsekissä ja lapset käyvät koulua siellä. Lukander matkustaa säännöllisesti Suomen ja Tsekin väliä liikeasioissa. Perheellä on Pentikin liike Prahassa. Liikkeen uudelleen avaamista jarruttaa muun muassa voimassa oleva vuokrasopimus nykyisen yrittäjän kanssa. Sopimus on voimassa vielä vuoden. Sopimus antaa toisaalta Lukanderille aikaa suunnitelmien vahvistamiseen. — Kaikki on vielä avoinna ja monta asiaa selvitettävänä. Kun kauppa uudelleen Valkealaan avataan, sen avainsana tulee olemaan palvelu. Sitähän ei juuri tänä päivänä tahdo enää saada. Lukander ei vielä itsekään tiedä, minkälainen tuleva liike voisi olla. Hänellä on omien sanojensa mukaan kaikenlaisia virityksiä useampaan suuntaan. — Erilaisia kuvioita tutkitaan. Siinä on vielä monta muuttujaa niin kuin Napapiirin sankareissa, mutta joka tapauksessa Valkealassa alkaa jotakin tapahtua. Lukander myi Valkealan Sahan liiketoiminnan Puukeskukselle vuoden 2009 alussa. Vuoden 2015 keväällä Puukeskus vaihtui fuusion jälkeen Starkiksi. Valkealan Sahan höyläämötuotteet Lukander omistaa edelleen itse. Lisäksi hän on Valkealan Saha Oy:n pääosakas. Teollisuustiellä Valkealassa sijaitsevan sahan tontista hän omistaa noin 70 prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/18/Paavo%20Lukander%20haaveilee%20rautakaupan%20jatkamisesta%20Valkealassa/2017221792133/4