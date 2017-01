Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paul Ankan kappaleet soivat Uusi Teatteri Utin musiikkinäytelmässä Mistä rakkaus alkaa? -näytelmä saa ensi-iltansa Uusi Teatteri Utissa perjantaina. Näyttelijä Henna Hännikäinen, mistä se kertoo? — Rakkaudesta, yhteisöllisyydestä ja hauskoista kommelluksista. Se kertoo työttömän Martin kovaonnisesta elämästä, joka muuttuu yhtäkkiä vauhdikkaaksi, kun hän saa perinnön. Perintö on asunto ränsistyneessä puutalossa, jonka asukkaat ovat omaperäisiä. Näyttelen itse Irmaa, yhtä talon asukkaista. Mistä rakkaus alkaa? on musiikkinäytelmä, jossa kuullaan Paul Ankan biisejä. Mikä on suosikkisi Paul Ankan tuotannosta? — Adam and Eve. Se on kaunis rakkauslaulu, jossa on monta ulottuvuutta. Saako väliajalla muutakin kuin kahvia ja pullaa? — Saa. Myynnissä on suolaisena vaihtoehtona pasteijoita ja gluteenittomat vaihtoehdot samoista tuotteista. Juomina on muun muassa teetä ja pillimehua. Gluteenittomat kannattaa ilmoittaa varauksen yhteydessä. Mikä on parasta teatteriporukassanne? — Olemme kuin perhe. Olemme muutenkin tekemisissä toistemme kanssa. Tällä kertaa mukana on yksi uusi näyttelijä, bändin jäsenet ovat uusia ja paluun tekee neljä. Ihmiset haluavat tulla takaisin. Olen ollut itse mukana alusta asti isäni kanssa, vuodesta 2003. Olin aloittaessani 13-vuotias. Miten opettelet vuorosanoja? — Yleensä teen itselleni lunttilapun, johon kirjoitan edellisen hahmon viimeisen lauseen ja koko oman repliikkini. Joskus äänitän kappaleet, jotka laulan näytelmässä. Kuuntelen niitä yöllä ja annan alitajunnan tehdä töitä. Se toimii. Tässä näytelmässä laulan kaksi sooloa ja olen mukana yhdessä duetossa sekä yhteislaulussa. Mikä rooli on jäänyt parhaiten mieleesi? — Rakas lotta -näytelmän lotta Kaarina Harju. Olin silloin 15-kesäinen, ja rooli oli rankka. Tapasin lottia ja sotaveteraaneja näytelmää tehdessäni. Eräs lotta kertoi olleensa suurin piirtein minun ikäisenäni ruumiinpesijä. Hän oli joutunut tekemään niin nuorena sellaista, jota kukaan ei oikein pysty ymmärtämään. Hän ei ollut puhunut niistä asioista sodan jälkeen kenellekään, ei edes omalle perheelleen. Eräs veteraani tuli näytöksessä sanomaan, että muistutan yhtä lottaa, johon hän oli ollut rakastunut. Lotta kuoli sodassa. — Olen kiitollinen, että sain tehdä roolin. Sen ansiosta olen tämä ihminen kuin olen. Kunnioitukseni ihmisiä kohtaan kasvoi. Lue koko uutinen:

