Kouvolan Sanomat: Pioneerikouluun havitellaan loft-asuntoja — vaihtoehtona koulun kunnostaminen yritystilaksi Ensijaisesti asuntoja, toissijaisesti yritystoimintaa. Tämä on marssijärjestys, jolla Pioneerikoulua markkinoidaan rakentajille Kouvolan vuoden 2019 asuntomessuja ajatellen. — Pioneerikouluun sopisi hyvin parikymmentä asuntoa. Rakentajia ei ole vielä ole löytynyt, mutta toivoa on. Työ on vasta saatu käyntiin, asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi sanoo. Kohteen rakentamisessa on olemassa erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja. — Jos siihen esimerkiksi tehdään loft-tyyppisiä asuntoja, niitä ei välttämättä tarvitse rakentaa ihan valmiiksi. Se voi olla raakatilaa, josta lähdetään liikkeelle. Loft-asunnot tarkoittavat asumiskäyttöön muunneltuja aiemmin muussa käytössä olleita tiloja. Esimerkiksi entisiä tehdas- ja varastotiloja rakennetaan asunnoiksi kiihtyvään tahtiin. Asuntomessutoimisto ja Tilaliikelaitos pyrkivät löytämään ratkaisuja, jotka ensisijaisesti tähtäävät Pioneerikoulun asumiskäyttöön. — Jos Pioneerikoulun rakentaminen asunnoiksi ei toteudu, on rakennukselle pyrittävä löytämään muuta käyttöä. Nykyisin siellä onkin pienimuotoista yritystoimintaa. Rakennuksessa toimivat muun muassa nuorten työpaja Sinko, hyväntekeväisyysjärjestö Hope ry, pieni ompelimo ja kansalaisopiston kutomo. Rakennuksen nykyisen käytön kehittäminen vaatii kunnostamista ja erimerkiksi wc-tilojen lisäämistä. Lue koko uutinen:

