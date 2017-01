Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi etsii yhä Rekolan vastaanottokeskuksen ampujaa — mukana todennäköisesti vähintään kaksi henkilöä Poliisi etsii edelleen Kuusankosken Rekolan vastaanottokeskusta ampunutta henkilöä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juhani Malmbergin mukaan silminnäkijävihjeitä ei ole juuri tullut. Vastaanottokeskuksen ulko-oven viereiseen lasiin ammuttiin laukaus varhain tiistaiaamuna noin kello 4.30. Lasiin tuli reikä ja ulko-oven tasanteelta löytyi luodin jäänteitä. Valvontakameran tallenteesta näkyy, kuinka ampuja nousee tummasta farmarimallisesta henkilöautosta. Hänellä on yllään tumma yläosa ja vaaleat housut. Poliisi harkitsee tallenteen julkaisemista. Ampuja nousee autosta etumatkustajan paikalta. Malmbergin mukaan tästä on pääteltävissä, että mukana oli vähintään kaksi henkilöä. — Ellei autossa sitten ollut ratti oikealla puolella. Sekin on mahdollista. Silminnäkijähavainnoista voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai numeroon 050 447 9574. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/18/Poliisi%20etsii%20yh%C3%A4%20Rekolan%20vastaanottokeskuksen%20ampujaa%20%E2%80%94%20mukana%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n%20kaksi%20henkil%C3%B6%C3%A4/2017151/4