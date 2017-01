Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sorjosen tuotantoyhtiö pääsi velkasaneeraukseen — Sarja on saamassa jatkoa Helsingin käräjäoikeus hyväksyi tiistaina elokuvia ja tv-sarjoja valmistavan Fisher King Production -yhtiön velkasaneeraukseen. Maksukyvyttömän yhtiön tunnetuin tuote on Ylen esittämä rikossarja Sorjonen, joka valmistui viime vuonna, ja joka viikonloppuna voitti useita Kultainen Venla -palkintoja. Velkaantunut yhtiö on kertonut valmistelevansa Sorjoselle jatkokautta. Ilman velkasaneerausta hankkeen jatkaminen olisi ollut vaikeaa. — Toisenlainen lopputulos käräjäoikeudessa olisi aiheuttanut isot keskustelut, sanoo draaman päällikkö Jarmo Lampela Yleltä. Sarjan tekijät ja Yle ovat jo aiemmin alkuvuodesta 2016 sopineet Sorjosen toisen kauden käsikirjoitusten kehittelystä. Varsinaisesta tuotannosta ei ole vielä päätöstä. Lampelan mukaan Sorjosen jatkokausi esitetään Ylen kanavilla aikaisintaan loppuvuodesta 2018 tai alkuvuodesta 2019. Talousvaikeuksiin ajautuneen yhtiön suurin velkoja on verottaja, joka vastusti velkasaneerausta pitäen yhtiön tervehdyttämissuunnitelmaa epäuskottavana. Maksamattomia veroja yhtiöllä on yhteensä lähes 250 000 euroa. Muita velkojia ovat muun muassa eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä Nordea-pankki. Velkoja yhtiöllä on yhteensä lähes 900 000 euroa. Fisher King Productionin talousongelmat ovat saneeraushakemuksen mukaan liittyneet yhtiön kovaan kasvuvauhtiin sekä erityisesti Sorjonen-sarjan valmistukseen. Kymmenosainen tv-sarja valmistettiin noin kolmen miljoonan euron budjetilla. Lue juttu hs.fi-sivulla Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/18/Sorjosen%20tuotantoyhti%C3%B6%20p%C3%A4%C3%A4si%20velkasaneeraukseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Sarja%20on%20saamassa%20jatkoa/2017521794602/4