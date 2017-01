Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työterveyden asiakkaat ottivat verkkopohjaisen päihdekuntoutuksen omakseen Omaa alkoholin kulutustaan voi nyt suitsia verkon välityksellä. A-klinikan verkkoapohjainen päihdekuntoutus vakiintui Kouvolan A-klinikan palveluksi viime vuonna. Kouvolassa kuntoutusta hoitaa kaksi A-Klinikan sairaanhoitajaa. Verkkopohjaisen päihdekuntoutuksen neljän kuukauden mittaiseen jaksoon kuuluu kolme tapaamista. Tämän lisäksi asiakas saa vastata verkossa 28 kysymykseen, jotka on jaettu viiteen eri moduuliin. — Ihmiset, jotka käyvät töissä, mutta ovat velvoitettuja hoitamaan ongelmaansa, ovat ihastuneet tähän kuntoutukseen. He voivat pohtia ja vastata kysymyksiin omalla ajallaan vaikka keskellä yötä. Me sitten kommentoimme vastauksia, sairaanhoitaja Marja Harju kertoo. Alkutapaamisessa katsotaan, onko asiakas on soveltuva hoitomuotoon. Hoitojakson on neljän kuukauden pituinen. Sen jälkeen on vielä kahden kuukauden päähän ajoittuva seurantatapaaminen, jossa tarkastellaan hoidon onnistumista. Kuntoutus vaatii perustason tietoteknisen osaamisen sekä tahtotilan omien juomatottumuksien muuttamiseksi. Kuntoutus sopii myös hyvin sosiaalisesti aroille ihmisille. — Tapaamisia on paljon vähemmän kuin muissa kuntoutuksissa. Niitä on yhteensä neljä. Verkkopohjainen päihdekuntoutus on avointa kaikille Kouvolan asukkaille. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Kouvolan A-Klinikalle. Kuntoutus on maksutonta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/18/Ty%C3%B6terveyden%20asiakkaat%20ottivat%20verkkopohjaisen%20p%C3%A4ihdekuntoutuksen%20omakseen/2017221798406/4