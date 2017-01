Uutinen

Kouvolan Sanomat: Betonyn leffaillassa on popcorneja ja Tom Cruise — näihin tapahtumiin voit osallistua tänään Kouvolassa Muistatko vielä kasarileffa Cocktailin, jossa Tom Cruise tehtailee drinkkejä baarimikkona? Elokuvan voi katsoa porukalla tänään Kouvolassa, kun Betonyn leffaillat jatkuvat. Cocktail näytetään gastropubissa isolta kankaalta. Elokuva on ilmainen. Leffan ohessa voi nauttia popcorneja ja teemaan sopivia cocktaileja. Betony Movie Night: Cocktail tänään 19.1. kello 19 gastropub Betonyssa, Oikokatu 2. Avoimet ovet uusille jäsenille Eläkeliiton Elimäen yhdistyksellä on tänään avoimet ovet. Tilaisuus on tarkoitettu uusille jäsenille. Paikalla on nykyisiä jäseniä esittelemässä yhdistyksen toimintaa. Avoimet ovet 19.1. kello 14—16 Eläkeliiton Elimäen yhdistyksen kerhotuvassa, Kiviaidantie 12, Elimäki. Coach Kari jakaa vinkkejä vanhemmille Kuinka vahvistaa lapsen suoriutumista elämässä? Muun muassa tästä puhutaan tänään Kouvola-talossa. Coach Kari eli Kari Helander antaa vanhemmille käytännön vinkkejä, miten lapsen kasvua ja harrastuksia voidaan tukea. Kotikenttäetu-seminaarin järjestää Pohjois-Kymen musiikkiopisto. Tapahtuma on ilmainen ja tarkoitettu kaikille vanhemmille. Coach Karin luento tänään 19.1. kello 18 Kouvola-talon Honka-salissa, Varuskuntakatu 11. Lukiot kertovat opetuksestaan Kouvolan lukioiden esittelytilaisuudet jatkuvat tänään. Vuorossa on Kouvolan yhteislyseo ja Kouvolan iltalukio. Esittelytilaisuuksissa käsitellään opiskelua lukiossa ja oppilaitosten opetustarjontaa. Tilaisuudet on tarkoitettu lukioon hakeutuville ja heidän huoltajilleen. Esittelyt liittyvät elokuussa 2017 alkavaan koulutukseen. Kouvolan yhteislyseon ja Kouvolan iltalukion esittelytilaisuus tänään 19.1. klo 18, yhteislyseon auditorio, Tietotie 3—5. Lisää tämän päivän tapahtumia Kouvolan Sanomien tapahtumakalenterissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Betonyn%20leffaillassa%20on%20popcorneja%20ja%20Tom%20Cruise%20%E2%80%94%20n%C3%A4ihin%20tapahtumiin%20voit%20osallistua%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20Kouvolassa/2017221796972/4