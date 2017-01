Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esisopimus Myllykosken bioetanolitehtaan rahoituksesta on jo tehty Myllykosken bioetanolitehdas on saamassa merkittävän osan rahoituksestaan Kiinasta. Asian vahvistaa hanketta organisoimassa olleen työministeri Jari Lindströmin (ps.) erityisavustaja Leena Riekkola. Riekkolan mukaan kiinalaisten rahoitusyhtiöiden konsortio on investoimassa hieman vajaat 300 miljoonaa euroa suomalaisiin biopolttoainetehtaisiin. Riekkolan mukaan asiasta on jo tehty esisopimus. — Asia etenee nyt kevättalven aikana. Ministeri Lindström on ollut asiassa aloitteellinen, ja hänen ministeriasemansa kautta asiaa on saatu vietyä eteenpäin, Riekkola kertoo. Riekkolan mukaan ei ole syytä epäillä etteikö investointi toteutuisi. Hän ei vielä kerro, paljonko investointisummasta on tulossa Myllykoskelle. — Kyseessä on kuitenkin hyvin merkittävä osa tehtaan tarvitsemasta rahoituksesta. Se auttaa hanketta eteenpäin merkittävästi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Esisopimus%20Myllykosken%20bioetanolitehtaan%20rahoituksesta%20on%20jo%20tehty/2017221802070/4