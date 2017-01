Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jukurit pyysi anteeksi törkeää kielenkäyttöä live-lähetyksessä Kouvolan KooKoon keskiviikkona Sumulaaksossa maalein 1—3 kaatanut Mikkelin Jukurit joutui muokkaamaan sosiaalisessa mediassa julkaisemansa videon uuteen uskoon. Syynä oli livelähetykseen osunut Jukuri-pelaajan kovaääninen ”neekerihuora”-huuto. ”Olemme pahoillamme aiheutuneesta mielipahasta ja sopimattomasta kielenkäytöstä. Asia on käsitelty myös joukkueen sisällä, ja tarina jatkuu”, todetaan Jukureiden some-sivuille torstaina aamupäivällä ilmestyneessä anteeksipyynnössä. Jukurit kuvasi voitto-ottelun jälkeistä pukukoppihuumaa suorassa Facebook-lähetyksessä. Myöhemmin video löytyi myös mikkeliläisten omalta face-sivulta, mistä se myöhemmin poistettiin. — Olemme tehneet livelähetyksiä kauden edetessä, ja suorassa lähetyksessä kaikki on mahdollista, kuten eilen valitettavasti nähtiin vähän negatiivisessa valossa, Jukurien viestintäpäällikkö Eero Tuominen puolustelee tapahtunutta Länsi-Savon internetsivuilla. Jukureiden Jesper Piitulainen ei ilmeisesti voitonhuumassa huomannut live-lähetyksen olevan menossa, koska päästi suustaan edellä mainitun törkeyden. Piitulaisen ja Jukureiden onni oli, että ”voitonhuuto” ei Kouvolassa kantautunut jäähallin pukukoppikäytävää edemmäs. Käytävällä sen kuuli kuitenkin joukkueita pelin jälkeen haastattelemaan saapunut mediaväki. Osalliseksi pääsivät toki kaikki, jotka seurasivat Jukureita somessa livenä ja kävivät seuran sivulla myöhemmin sen kuuntelemassa ennen videon poistamista. Mikkeliläisseuran viestintäpäällikön Eero Tuomisen mukaan Piitulaisen huudon tausta on vuosien takaisessa Nelonen-lähetyksessä, jossa samaa ilmausta käytti ”eräs SM-liigapelaaja”. — Siitä se on jäänyt sitten elämään liigayhteisöön. Äärimmäisen valitettavasti se pärähti sitten siihen eiliseen lähetykseen, Tuominen harmittelee Iltalehden netissä. Tuomisen mukaan asia on jo käsitelty ja Piitulainen sai nuhteet Jukureiden viestintäosastolta. Lipsauksen vuoksi Jukureissa aloitetaan uusi käytäntö. — Jatkossa kuvaajalla — eli tässä tapauksessa minulla — on päässä lippahattu, jossa vilkkuu ledivalo. Valon vilkkuminen on kaikille signaali siitä, että olemme livelähetyksessä, ja tunnemme sitä kautta vastuumme myös kielenkäytöstä, Tuominen lupaa. Tuomisen mukaan Jukurit käyttää korrektia kieltä aina, kun kamera on pois päältä, ja jatkossa myös kun kamera on päällä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Jukurit%20pyysi%20anteeksi%20t%C3%B6rke%C3%A4%C3%A4%20kielenk%C3%A4ytt%C3%B6%C3%A4%20live-l%C3%A4hetyksess%C3%A4/2017221802370/4