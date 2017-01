Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koko säilyy ennallaan — Valkealan ABC:n remontti tehdään tänä vuonna Valkealan ABC remontoidaan perusteellisesti uuden rakentamisen sijaan tämän vuoden aikana. Liikennemyymälän koko ei kasva remontin yhteydessä. — Laajentamiseen ei ole tarvetta, sanoo toimialapäällikkö Anne Mielonen. Mielonen on tyytyväinen Kymen Seudun Osuuskaupan hallituksen ratkaisuun. Hänen mielestään remontti on nykyisessä taloustilanteessa järkevin ratkaisu Valkealan remontin suunnittelu alkaa kevään aikana. Valkealan ABC on KSO:n investointilistan kärjessä. Vielä loppuvuodesta tavoite oli aloittaa muutostyöt Valkealassa keväällä. Mielonen ei lähde vielä arvioimaan remontin valmistumisen tarkkaa ajankohtaa. Valkealaan otetaan Mielosen mukaan mallia muissa liikennemyymälöissä viime aikoina tehdyistä remonteista. Kouvolassa viimeisin isompi remontti tehtiin Korian Abc:llä viime vuonna. Valkealan ABC:tä on laajennettu vuosien varrella kaksi kertaa aiemmin. Edellisestä laajennuksesta on aikaa useita vuosia. Remontin kustannukset selviävät suunnitelmien valmistuttua. Mielosen mukaan tarkoitus on tehdä hyvin perusteellinen remontti, jossa uusitaan kaikki, mikä uusimista kaipaa. — Käytännössä esimerkiksi ravintolan keittiö menee kokonaan uusiksi. Ainoastaan viime vuosina uusitut laitteet säilyvät. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Koko%20s%C3%A4ilyy%20ennallaan%20%E2%80%94%20Valkealan%20ABC%3An%20remontti%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna/2017221802034/4