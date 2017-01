Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolaan muuttajille jaetaan edelleen muuttajan paketteja — viime vuonna Kouvolaan muutti noin 2 070 taloutta Kouvolaan muuttavat saavat edelleen muuttajan paketin. Paketteja on jaettu vuodesta 2013 alkaen.Paketti lunastetaan Jaalan, Korian, Kuusankosken, Myllykosken, Valkealan, Haanojan kirjastosta tai pääkirjastosta. Muuttajan paketin saa Tervetuloa Kouvolaan -postikorttia vastaan.Muuttajan paketti on Kouvolan viestinnän kokoama infopaketti, jossa on myös etukuponkeja. Etukortista on hyötyä muun muassa Kymi Sinfoniettan, Kouvolan Teatterin ja Poikilo-museoiden tapahtumissa. Lisäksi etua saa uimahalleista ja KooKoon, Kouvojen ja KPL:n peleistä sekä raviradalta.Vuonna 2016 muuttajan paketin haki vajaa kolmannes kaupunkiin muuttaneista talouksista. Vuoden aikana Kouvolaan muutti noin 2 070 taloutta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Kouvolaan%20muuttajille%20jaetaan%20edelleen%20muuttajan%20paketteja%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89viime%20vuonna%20Kouvolaan%20muutti%20noin%202%E2%80%89070%20taloutta/2017221804086/4