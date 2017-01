Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalle 1,7 miljoonan avustus logistiikka-alueen kehittämiseen Kouvolan saama logistiikan kehittämisavustus on varmistunut. Kouvola saa EU:lta 1,7 miljoonan avustuksen Kullasvaaraan tekeillä olevan rautatie- ja maantieterminaalin kehittämiseen. Sopimus asiasta on solmittu lokakuussa. Summa on puolet kokonaiskustannuksista. Toisen puolen 3,4 miljoonan hankkeesta maksavat Kouvolan kaupunki ja Kouvola Innovation. Vuosina 2016—2018 toteutettavassa hankkeessa keskitytään alueen suunnitteluun. Rakentamisvaihe, johon kaupunki aikoo hakea uutta tukea, alkaa sen jälkeen. Koko hankkeen kustannusarvo on vuoteen 2020 saakka noin 49 miljoonaa. Tällä hetkellä valmistumassa on rautatie- ja maantieterminaalin yleissuunnitelmatason selvitys ja kaavarunko. Logistiikkahankeen tavoite on tehdä Kouvolasta merkittävä kansainvälinen rahtiliikenteen keskus. Ensimmäisenä suunnitellaan maantie- ja rautatieliikenteen yhteinen intermodaaliterminaali. — Se tarkoittaa aluetta, jolla kontti voidaan mahdollisimman tehokkaasti siirtää pyöriltä raiteille ja raiteilta pyörille. Alueelle voitaisiin tulla 740 tai jopa 1 100 metriä pitkällä junalla, ja se voitaisiin purkaa ja lastata yhdellä raiteella, sanoi kaupungin edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva viime kesäkuussa. Käynnissä on myös selvitykset pitkien junien käytöstä ja lastinkäsittelystä intermodaalikuljetuksissa, raideliikenteen säätelyn purkamisesta ja yksityistämisestä sekä hallinnollisista ja lainsäädännöllisistä rajoitteista. Työnjako hankkeessa on sellainen, että Kouvolan kaupunki luo raamit terminaalille ja mahdollistaa sen ja koko logistiikka-alueen kehittämisen, ja Kouvola Innovation edistää alueen toiminnallisuutta, vetovoimaa ja toimijoiden yhteistyötä. Lue koko uutinen:

