Kouvolan Sanomat: Kymenlaaksolaisten identiteetti perustuu luontoon, maisemiin ja rakennuksiin Kymenlaaksolaisten samaistuminen omaan maakuntaansa ei ole kovin voimakasta. Kymenlaaksolaisista enemmistö (59 %) kiinnittyy omaan maakuntaansa vähintään jonkin verran. Kotikuntaan tai -kaupunkiin puolestaan samaistuu edes jonkin verran 88 prosenttia vastaajista. Kymenlaaksossa halutaan, että maakunnan identiteetti perustuu ennen muuta esteettisiin tekijöihin, luontoon, maisemiin ja rakennuksiin (44 %) sekä maakunnan historiaan ja perinteisiin (42 %). Vaikka monille ihmisille on tärkeää, että maakunnan asukkaat menestyvät kilpaurheilussa, tieteissä ja taiteissa ja maakunnassa on vahva media ja kansainvälinen ilmapiiri, ne eivät ole kuitenkaan maakunnallisen identiteetin keskeisiä rakennusaineita. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Internet-paneelina marraskuussa 2016. Vastaajia Kymenlaaksossa oli 200. Koko valtakunnan vertailuaineistossa on 4299 vastausta. Lue koko uutinen:

