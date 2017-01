Uutinen

Kouvolan Sanomat: Museovirasto avasi kuvakokoelmiaan verkossa — tarjolla yli 900 kuvaa Kouvolasta Museovirasto on avannut 100 000 kuvaa Kuvakokoelmistaan kaikkien vapaasti käytettäviksi. Kuvat löytyvät Finna-palvelun kautta osoitteesta Finna.fi. Joukossa on muun muassa vanhaa grafiikkaa, näkymiä ja ihmisiä 1800-luvulta ja koko 1900-luvun kirjo. Uusimmat kuvat ovat 2000-luvulta. Kouvolalaisen kannattaa etsiä kuvia myös entisten kuntien nimillä. Esimerkiksi Kouvolasta on tarjolla 928 kuvaa, Kuusankoskelta 555 ja Elimäeltä 352. Iitistä kuvia on 790. Kuvat ovat käytössä pääosin CC BY -lisenssillä, eli niitä voi käyttää lähes mihin tahansa, kunhan kuvaajan nimi ja kuvalähde mainitaan. Kuvat ovat matalaresoluutiokuvia, eli ne soveltuvat parhaiten verkossa käytettäviksi. Nyt vapaaseen käyttöön avatuissa kuvissa on kuvia Museoviraston Kuvakokoelmien historian, kansatieteen, suomalais-ugrilaisen, Suomen merimuseon ja rakennushistorian kokoelmista. Museoviraston Kuvakokoelmia on kartutettu 1840-luvulta lähtien. Kyseessä on Suomen suurin historiallisen kuvan aineisto, jossa on yhteensä yli 15 miljoonaa kuvaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Museovirasto%20avasi%20kuvakokoelmiaan%20verkossa%20%E2%80%94%20tarjolla%20yli%20900%20kuvaa%20Kouvolasta/2017221802285/4