Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken bioetanolitehtaaseen hamutaan kiinalaista rahaa, sopimusta toivotaan helmikuussa Kolmelle suomalaiselle biopolttoainetehtaalle toivotaan rahoitusta Kiinasta. Yksi niistä olisi Suomen Bioetanolin hanke Myllykoskella. Sopimus kiinalaisen rahastoyhtiön investoinnista suomalaisiin tehtaisiin syntyy aikaisintaan helmikuussa, kertoo kansanedustaja Kaj Turunen (ps.). Shenzhen Capital Group -rahaston kaavaillaan ensin rahoittavan Suomen Bioetanolin toimitusjohtajan Aate Laukkasen suunnitteleman bioetanolitehtaan Myllykoskelle. Sen jälkeen olisivat vuorossa bioetanolitehtaat Punkaharjun Väärämäkeen Savonlinnaan sekä Nurmekseen. Neuvotteluihin Kiinassa osallistunut kansanedustaja Kaj Turunen (ps.) odottaa rahastoyhtiö Shenzhen Capital Groupin korkeinta johtoa Suomeen helmikuussa. — Toivottavasti silloin päästään jo allekirjoittamaan sopimukset, Turunen sanoo. Turunen arvelee, että jos rahasto saadaan valmiiksi alkuvuodesta, Myllykosken tehtaan valmistelu alkaa heti. Savonlinnan ja Nurmeksen tehtaita pääsisi tekemään tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden keväällä. Kiinalaisten bioenergiahanketta kokonaisuutena organisoinut työministeri Jari Lindströmin (ps.) erityisavustaja Leena Riekkola. Turunen on suomalais-kiinalaisessa työryhmässä eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajana. Kiinalaisten kanssa on neuvoteltu ainakin 300 miljoonan euron rahastosta ja ainakin kolmesta biopolttoainetehtaasta. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi marraskuussa jatkoaikaa Suomen Bioetanolin 30 miljoonan euron energiatuelle Myllykoskelle. Jatkoaikaa on kesäkuun loppuun asti. Kansallinen rahoitus tulisi tätä kautta. Toimitusjohtaja Aate Laukkasen yhtiö Suomen Bioetanoli Oy sai energiatuen vuonna 2014. Siitä alkaen hän on neuvotellut rahoitusta Myllykosken entiselle tehtaalle perustettavaa etanolitehdasta varten. Jatkoaika energiatukeen tarvittiin, koska Laukkanen ja UPM eivät vielä ole sopineet kauppoja Myllykosken entisen paperitehtaan tontista. Kauppaneuvotteluja jarruttaa se, että UPM on myynyt tontilla sijaitsevan lämpölaitoksen Saksaan ehdollisesti siten, että saksalainen ostaja voi perua kaupat. Laukkanen kertoo tehneensä tontista tarjouksen sekä lämpölaitoksella että ilman. Lämpölaitosta voisi hyödyntää etanolitehtaassa. Etanolitehtaan raaka-aineena on määrä käyttää pääasiassa olkea. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/Myllykosken%20bioetanolitehtaaseen%20hamutaan%20kiinalaista%20rahaa%2C%20sopimusta%20toivotaan%20helmikuussa/2017221802026/4