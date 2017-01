Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivystyksen etulinjaan tulevia akuuttilääkäreitä tarvitaan Poksiin vähintään 6—8 Pohjois-Kymen sairaalaan Poksiin tarvitaan vähintään 6—8 akuuttilääkäriä tai akuuttilääketieteeseen perehtynyttä lääkäriä. Tarve tulee ajankohtaiseksi, jos Kouvolan tavoite akuuttilääketieteen ympärivuorokautisen päivystyksen aloittamisesta toteutuu. Näin arvioi Poksin tämän hetken ainoa akuuttilääkäri Kimmo Salmio. Hän työskentelee Poksin päivystyksen palvelupäällikkönä ja ylilääkärinä. — Jos ajatellaan, että vuorossa on päivystämässä aina yksi akuuttilääkäri, vaatii se kuudesta kahdeksaan lääkäriä. Tuolla määrällä esimerkiksi lomat pyörivät normaalisti. Salmio kuitenkin muistuttaa, että asiassa on monta mutkaa. Niistä suurin on, että akuuttilääketieteen päivystystä ei ole vielä määritelty missään asetuksessa. Akuuttilääketiede on lääketieteen uusin erikoisala, jonka erikoislääkärikoulutus alkoi 2013. Akuuttilääkärit ovat erikoissairaanhoidon ja erityisesti päivystyksen osaajia. Suomessa on tällä hetkellä noin 70 akuuttilääketieteeseen erikoistunutta lääkäriä. Erikoistuvia on noin 150. Lääkärilehden määritelmän mukaan akuuttilääkärien tarkoitus on työskennellä päivystyksen etulinjassa: he ottavat ensimmäisinä potilaat vastaan, tekevät diagnostiikkaa, antavat päivystyksellistä hoitoa ja ohjaavat tarvittaessa potilaat eteenpäin muiden alojen erikoislääkäreille. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/19/P%C3%A4ivystyksen%20etulinjaan%20tulevia%20akuuttil%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reit%C3%A4%20tarvitaan%20Poksiin%20v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n%206%E2%80%948/2017221796070/4