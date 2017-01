Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uuden ambulanssin päivystyspaikka on Jokelan paloasemalla — päivystysleikkaukset jatkuvat Poksissa Uusi ambulanssi aloittaa suunnitelmien mukaan Kouvolassa. Päivystyspaikka on Valkealassa Jokelan paloasemalla. Näin siitäkin huolimatta, että uuden ambulanssin alkuperäinen tarkoitus on matkan varrella muuttunut. Alun perin ambulanssin piti keskittyä kouvolalaisten potilaiden kuljetuksiin Kymenlaakson keskussairaalaan tai muihin keskussairaaloihin. Kuljetusten tarpeen ennakoitiin lisääntyvän, koska Poksin kirurgipulan takia potilaita olisi siirrettävä muualle. Päivystysleikkaukset kuitenkin jatkuvat Pohjois-Kymen sairaalassa toistaiseksi entiseen tapaan. Aikuisväestön lautakunta hyväksyi keskiviikkona päivystysleikkausten jatkamisen. Carean ensihoidon vastuulääkäri Petri Loikas sanoo, että vaikka alkuperäinen tarkoitus on muuttunut, uusi ambulanssi tulee todelliseen tarpeeseen. — Viime kuukaudet ovat olleet hyvin ruuhkaisia ensihoidossa. Seuraamme tehtäväkuormituksia nyt talven aikana koko alueella ja tarvittaessa teemme korjausliikkeitä. Yksi Kouvolan nykyisistä ambulansseista päivystää tammikuussa Jokelan asemalla. Ambulanssi palaa takaisin Kuusaalle, kun uusi ambulanssi aloittaa helmikuun alussa. — Alustava vaikutelma paikasta on oikein hyvä. Lue koko uutinen:

