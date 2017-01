Uutinen

Kouvolan Sanomat: Inkeroisten Rautia muuttuu K-Raudaksi Rautia Inkeroinen muuttuu K-Rauta Inkeroiseksi. Muutos liittyy Rautia- ja K-Rauta-ketjujen yhdistämiseen, joka toteutuu vuoden alussa. Kaikki ketjujen 140 rautakauppaa avaavat uudistettuina K-Rautoina keväällä. Rautia Inkeroisen uudistustyöt alkavat tänään 20.1. Samalla kaupan nimi muuttuu. Kauppa palvelee normaalisi uudistustöiden ajan. Ensimmäiset uudistetut K-Raudat on jo avattu Keuruulla ja Savonlinnassa. Niistä kerätään kokemuksia ennen koko ketjun lanseerausta keväällä. — Asiakkaamme ovat pääasiassa pientaloasukkaita, maatilallisia ja yritysasiakkaita. Nyt tapahtuvan uudistuksen myötä tarjoamme asiakkaillemme entistä laajemman valikoiman tuotteita ja palveluja esimerkiksi remontointiin, K-Rauta Inkeroisen kauppias Merja Karhu sanoo tiedotteessa. — Uusi K-Rauta on koettu henkilöstön keskuudessa myönteiseksi muutokseksi, sillä asiakkaille on jatkossa entistä selkeämpää asioida K-Raudassa. Kaupan henkilökunta säilyy uudistuksessa ennallaan. Verkkokauppa palvelee jatkossa osoitteessa www.k-rauta.fi. Lue koko uutinen:

