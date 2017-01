Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL sai 10 000 euroa junioripäällikön palkkaamiseen Pesäpalloliitto on myöntänyt yhteensä 150 000 euron tuen junioripäälliköiden palkkaukseen seuroissa.13 seuraa saa tukea 10 000 euroa ja neljä seuraa 5 000 euroa.Yksi kymppitonnin saajista on Kouvolan Pallonlyöjät.Päätavoite on seurojen harrastajamäärien kasvattaminen, minkä toteutumiseen pyritään toiminnan laadun, juniorivalmennuksen suunnitelmallisuuden ja nykyaikaisen johtamisen keinoin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/20/KPL%20sai%2010%E2%80%89000%20euroa%20juniorip%C3%A4%C3%A4llik%C3%B6n%20palkkaamiseen/2017221808979/4