Kouvolan Sanomat: KT-Sport on haettu konkurssiin, syynä merkittävä velkaantuminen Sportia-ketjulle SGN Sportia Oy hakee Kuusankoskella toimivaa Sportia KT-Sport -urheilukauppaa konkurssiin. SGN:n toimitusjohtajan Stefan Niemisen mukaan yhtiö jätti konkurssihakemuksen Kymenlaakson käräjäoikeuteen viime viikon torstaina. Syy konkurssihakemukseen on se, että Kari Tiainen Sport Oy on jäänyt velkaa Sportia-ketjulle. Sportian toimintamallissa tavarantoimittajat laskuttavat ketjun kautta tuotteita, jotka toimitetaan suoraan kauppiaille. — Velka on päässyt kasvamaan varsin merkittäväksi, eikä yrityksen maksukäyttäytyminen ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Tilanne ei ole syntynyt vastikään, vaan pidemmän ajan saatossa. Vuoteen 2015 ulottuvien julkisten taloustietojen mukaan yhtiön tulos on ollut voitolla viimeksi vuonna 2012. KT-Sport liittyi Sportia-ketjuun elokuussa 2009. Kari Tiainen Sport Oy:n toimitusjohtaja Niko Tiainen ei halunnut kommentoida yhtiön tilannetta tai tulevaisuutta Kouvolan Sanomille. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin lokakuussa 1996. Lue koko uutinen:

