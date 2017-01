Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen toiminnanjohtaja Espoo-pelistä: Ei ole halpa mökki vuokrata, mutta kaupungit innostuivat hankkeesta heti Kouvot pelaa kotiottelunsa Helsinki Seagullsia vastaan perjantaina 3. maaliskuuta Espoon Areenassa. Kouvolalaisseura vie kotimatsin markkinointimielessä Mansikka-ahon hallista Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevaan monitoimihalliin. Ei ole sattumaa, että vastustaja on helsinkiläisjoukkue. Tällä tavoitellaan luonnollisesti myös vieraskannattajien liikehdintää. Idea kotipelistä vierashallissa on muhinut Kouvojen toiminnanjohtaja Eero Lehtisellä sarjakauden alkumetreiltä. Lehtisen mukaan seuran sisällä on suhtauduttu ajatukseen ilman vastustusta, ja vastakaikua on tullut myös Kouvolan ulkopuolelta. — Ei kestänyt kauan myydä ideaa Korisliigan myynnistä ja markkinoinnista vastaavalle Janne Pelkoselle. Ensisijaisena tavoitteena on saada matsiin mahdollisimman paljon yleisöä, Lehtinen sanoo. Kouvot tavoittelee ottelussa yleisöennätyksensä rikkomista. Viime keväänä Kouvolan jäähallissa pelattu ratkaisufinaali veti paikalle 3733 katsojaa. Toisena tavoitteena Kouvoilla on vankistaa taloudellista pohjaansa löytämällä uusia tukijoita. — Taloudellinen päätöksenteko keskittyy jatkuvasti yhä enemmän pääkaupunkiseudulle, ja Kouvolaan sijoittuvan urheilutoiminnan kilpailukyky on koetuksella. Haluamme tavoittaa niitä yritysryhmiä, joille Kouvola on ikään kuin väärässä paikassa, Lehtinen huomauttaa. Väliaikainen muutto Manskarilta ei vie pois kotipelin tuntua. Kouvot järjestää halukkaille kausikorttilaisille kuljetuksen. Hiihtolomaviikon perjantai-illan korishuumaan viedään myös omat toimitsijat, talkoolaiset ja järjestyksenvalvojat. Samoin fanikauppa seuraa mukana. — Jos joku kausikortin ostanut tuntee tulleensa kaltoin kohdelluksi eikä halua Espooseen lähteä, sovimme hänen kanssaan kompensaation, Lehtinen lupaa. Lehtisen mukaan Espoon-valloitukseen ei liity taloudellista riskiä. Kouvolan ja Espoon kaupungit osallistuvat tasavahvalla panoksella noin 7000 katsojaa vetävän Espoon Areenan tilavuokraan. — Eihän tuo ole halpa mökki vuokrata, mutta kaupungit innostuivat hankkeesta heti, Lehtinen iloitsee. Kouvola saa Lehtiseltä suitsutusta siitä tavasta, jolla kaupunki pitää usean lajin kärkiseuroistaan huolta. Ensimmäistä kauttaan toiminnanjohtajana työskentelevä ex-helsinkiläinen toivoisi kuitenkin Kouvolan talouselämään uutta potkua, jotta omalta alueelta riittäisi yrityskumppaneita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/20/Kouvojen%20toiminnanjohtaja%20Espoo-pelist%C3%A4%3A%20Ei%20ole%20halpa%20m%C3%B6kki%20vuokrata%2C%20mutta%20kaupungit%20innostuivat%20hankkeesta%20heti/2017221808806/4