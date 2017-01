Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola jäi pois Matkamessuilta — odottaa isojen investointien toteutumista Helsingin Messukeskuksessa on parhaillaan Matkamessut, mutta Kouvola on ensimmäistä kertaa joukosta poissa ilman omaa messuosastoa. VisitKouvola-matkailuyksikön kehittämispäällikkö Kirsi Vainio kertoo, että paikalliset yritykset päättivät messukokemustensa perusteella jättäytyä pois. — Messuille on hyvä mennä silloin, kun on näyttävä osasto ja viesti, joka erottuu. Näkyvyys vaatii runsasta satsausta, eivätkä yritykset koe aiempien panostusten tuoneen riittävästi kauppaa. Vainion mukaan Kouvolan yritykset etsivät nyt selkeitä kohderyhmiä. Maaliskuussa järjestettäville GoExpo-messuille lähdetään yhdessä Mäntyharjun ja Metsähallituksen kanssa. Tuolloin markkinoidaan Repovettä ja Verlan aluetta, ja kohderyhmänä ovat aktiiviset ulkoilijat. Laajaa näkyvyyttä Matkamessuilla voi harkita sitten, kun Kouvolan seudulle suunnitteilla olevat investoinnit toteutuvat. — Kymi Ring ja Kimolan kanava ovat sellaisia tulevia kohteita, joista pitää kertoa näkyvästi. Lue koko uutinen:

