Kouvolan Sanomat: Kouvolan teatteri on selvinnyt vähällä turbulenssilla Kouvolan teatteri on säästynyt viime vuosina suurilta kamppailuilta. Lukujen valossa teatteri on vakaa ja myös kustannustehokas. Kouvolan kaupungin tuki teatterille on pysynyt varsin tasaisena koko 2010-luvun. Samalla tarkastelujaksolla katsojamäärät ovat useimpina vuosina olleet kutakuinkin tavoitetasolla. Vuonna 2016 katsojamäärä oli hieman alle 37 000. Kotkan kaupunginteatteri tavoitti viime näytäntövuonna 31 686 katsojaa. Kaupunki leikkasi viime vuonna teatterinsa toiminta-avustusta 150 000 eurolla, mikä näkyi vierailijoiden vähentämisenä ja yhden kokonaisen tuotannon karsimisena. Lappeenrannan kaupunginteatteri on kärsinyt viime vuosina yleisökadosta. Uuden johtajan Timo Sokuran luotsaama teatteri tavoitti viime vuonna omilla tuotannoillaan reilut 25 000 katsojaa. Teatteri avautui syksyllä 2015 upouusissa tiloissa kauppakeskus Iso-Kristiinassa. Vuotuiset vuokrakulut ovat peräti 800 000 euroa suuremmat kuin vanhassa teatterissa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

