Kouvolan Sanomat: Kouvot kiusasi taas Seagullsia — kouvolalaisjoukkue sai pelaajia takaisin sairastuvalta Korisliigaa koko kauden hallinnut Helsinki Seagulls säilyi Kouvoille voittamattomana vielä perjantai-iltanakin Töölön Kisahallissa. 12 kotiottelustaan 11 voittanut Seagulls tuuletti numeroin 87—73 (42—34). Hyvän latauksen viikon ainoaan otteluunsa virittänyt Kouvot antoi kahden aiemman keskinäisen kohtaamisen tavoin kovan vastuksen Seagullsille, mutta toiseen kärkijoukkueen nujertamiseen kouvolalaisjoukkueen eväät eivät riittäneet. Viime viikolla Kouvot kurmotti suurinumeroisesti sarjakakkosta Salon Vilpasta. Kouvot sai Helsingin-reissulleen helpotusta sairastuvalta, kun Raheem Appleby, Henri Kantonen ja Nicolai Andersen palasivat pelaavaan kokoonpanoon. Arttu Saarijärvi oli edelleen poissa, muttei päävalmentaja Pieti Poikolan mukaan enää välttämättä kauan. Seagullsin pelaajamateriaalin leveydestä ja laadusta kertoo se, että aloitusviisikon ulkopuolelta isketyt pisteet kirjattiin helsinkiläisryhmän eduksi murskaavasti 33—8. Remy Abell niittasi niistä 14. Seagullsin parhaat pistemiehet olivat Raymond Cowels III (21) ja Abellin kanssa 14 pinnaa latonut Gerald Lee junior. Kouvot taisteli viimeisellä neljänneksellä kuuden pisteen päähän numeroihin 79—73. Aikaa oli jäljellä vajaat kaksi minuuttia, kun Appleby ja Michael Cuffee nakuttivat peräkkäiset kolmoset. Tähän kouvolalaisjoukkueen pistetehtailu kuitenkin tyrehtyi. Amerikkalaisnelikko naulasi Kouvoista jälleen korkeimmat pistelukemat: Steven Pledger 17, Appleby ja Rakeem Buckles 15 sekä Cuffee 14. Suomalaispelaajista Miikka Luosmaa, Tuomas Hirvonen ja Kantonen saivat kukin aikaan neljä pinnaa. Cuffee upotti kaikki neljä kolmostaan. 14 levypalloa rohmunnut Buckles osui kaukoheitoissaan takaa-ajoasemassa nasevasti kolmesti, mutta viimeisimmät kolme kolmosta kolisivat rautoihin. Kouvolalaisille tuttu Seagullsin takamies Antto Nikkarinen teki vain neljä pistettä, mutta Nikkarisen perille päättämä korilleajo oli yksi pelin lopullisista ratkaisuista. Se muutti numeroiksi 81—73. Nikkarinen esitteli häikäiseviä pelintekijän taitojaan 12 korisyötön verran. Koko kautena vain yhden vierasvoiton ottanut Kouvot on Korisliigan sarjataulukossa yhdeksäntenä, eli juuri pudotuspeliviivan alapuolella. 16 pisteen kerhossa on myös kolme muuta joukkuetta sijoilla 6—8. Ensi viikolla Kouvoilla on ohjelmassa kaksi ottelua KTP-Basketia vastaan, keskiviikkona Kotkassa ja perjantaina Mansikka-aholla Kouvolassa. Lue koko uutinen:

