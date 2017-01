Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot vie maaliskuussa kotiottelunsa Espooseen — tavoitteina yleisöennätys ja uudet sponsorit Korisliigan hallitseva Suomen mestari Kouvot vie maaliskuussa kotiottelunsa poikkeuksellisesti Espooseen. Kouvot isännöi helsinkiläistä Seagullsia maaliskuun 3. päivänä Metro Areenalla. Tapahtuma on saanut nimen Mestarit Metro Areenalla. Kouvojen toiminnanjohtajan Eero Lehtisen mukaan tempauksella tavoitellaan uusia katsojia ja sponsoreita. — Kouvolan talousalueen resurssit paikallisen urheilun tukijana ovat positiivisen ongelman edessä, kun menestyviä pääsarjatason joukkueita on useassa lajissa. Taloudellinen päätöksenteko keskittyy jatkuvasti yhä enemmän pääkaupunkiseudulle, ja Kouvolaan sijoittuvan urheilutoiminnan kilpailukyky on koetuksella, Lehtinen sanoo tiedotteessa. Tarkoitus on rikkoa Kouvojen kotipelien yleisöennätys 3733 katsojaa, joka saavutettiin kevään 2016 viimeisessä finaalissa Kouvolan jäähallissa. — Tavoitteena on myös niiden yritysryhmien tavoittaminen, joille Kouvola on "väärässä paikassa", Lehtinen toteaa. Korisliigan myynnistä ja markkinoinnista vastaava Janne Pelkonen kehuu Kouvojen hanketta. — Mestarit Metro Areenalla on uusi poikkeuksellinen tapahtumaottelu hieman ennen Korisliigan kevään huipentumaa. Tapahtuma rikastaa koko Korisliigan toimintaa ja tukee liigan kehittämistä markkinoinnillisesti. Kouvojen kotihalliin Mansikka-aholla mahtuu noin 1500 katsojaa. Lehtisen mukaan Mansikka-ahon oheispalvelut rajoittavat sitä, mitä yritysasiakkaille ja vaativimmille katsojille voidaan tarjota. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/20/Kouvot%20vie%20maaliskuussa%20kotiottelunsa%20Espooseen%20%E2%80%94%20tavoitteina%20yleis%C3%B6enn%C3%A4tys%20ja%20uudet%20sponsorit/2017164/4