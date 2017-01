Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kummilapsen kanssa KooKoon peliin — katso viikonlopun menotärpit KooKoon lauantainen kotipeli Rauman Lukkoa vastaan on samalla kummipeli. Kummeilla ja kummilapsilla on mahdollisuus viettää ilta yhdessä katsomalla ottelu ja osallistumalla oheisohjelmaan. Kouvolan seurakunnan kummipisteellä voi muun muassa pelata pöytälätkää ja painattaa rintanappeja sekä ottaa selfien kummin kanssa. Opastajina toimivat Kouvolan seurakunnan työntekijät ja nuoret. Lisäksi KooKoon kokoonpanon ulkopuoliset pelaajat jakavat pisteellä nimikirjoituksia. Kummi ja kummilapsi voivat ostaa erityishintaisen yhden aikuisen ja yhden lapsen kummilippupaketin Ticketmasterin verkkokaupasta. Lippupaketteja voi hankkia ennakkoon. Kummin kaa -tapahtuma on KooKoon, Kouvolan seurakunnan ja Kummius.fi:n yhteinen projekti. Sillä halutaan muun muassa muistuttaa siitä, että kummi on lapsen ystävä. KooKoo—Lukko Kouvolan jäähallissa 21.1. kello 17. Keikkoja kapakoissa 1. Ile Kallio Big Rock Band esiintyy lauantaina Kouvolan House of Rockissa. 2. The Surfin' Spacemen nousee Kouvolan Pub 23:n lavalle tänä iltana kello 20 ja lauantaina kahdesti: kello 15 ja 20. 3. Bryn Jones heittää akustisen keikan Bar Q:ssa Kouvolassa lauantaina. Steinerkoulussa voi tutustua opetukseen Kymenlaakson steinerkoulu esittelee toimintaansa lauantaina Kuusankoskella. Vieraat pääsevät seuraamaan opetusta luokissa, maalaamaan taidepajoissa, tekemään käsitöitä ja tutustumaan leikkeihin. 4.—5. luokka esittää näytelmän Ronja Ryövärintytär kello 11.30. Infotilaisuus koulusta alkaa kello 12.30. Tapahtumassa on myös musiikkikahvila, luomuinen lounas ja puoti. Kymenlaakson steinerkoulun avoimet ovet 21.1. kello 10—14, Lauttakatu 6F, Kuusankoski. Lisää viikonlopun tapahtumia Kouvolan Sanomien tapahtumakalenterissa. Lue koko uutinen:

