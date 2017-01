Uutinen

Kouvolan Sanomat: Manskin kattaminen etenee — kustannusarvio 1,25 miljoonaa Kouvolan tekninen lautakunta saa kokouksessaan 24.1. hyväksyttäväkseen kaupungin ja kiinteistönomistajien väliset sopimukset urakkakustannuksista. Sopimukset koskevat katoksen rakentamis-, hoito- ja ylläpitokustannuksia. Kattamissuunnitelman kustannusarvio on 1,25 miljoonaa euroa. Summa sisältää suunnittelun ja rakentamisen kustannukset. Suunnitelma sisältää Lasipalatsin ja Sokoksen väliin rakennettavan teräs- ja lasikatteisen, noin 700 neliömetrin laajuisen katoksen. Rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa tapahtumien järjestäminen kävelykadulla säältä suojatun tilan avulla. Kaupungin mukaan katos myös kytkee siihen rajautuvia kiinteistöjä ja niiden liiketiloja toiminnallisesti paremmin toisiinsa. Rakennuslupaa päästäneen hakemaan helmikuussa. Tavoitteena on toteuttaa urakka kävelykadun saneeraamisen ja Lasipalatsin korottamisen aikana. Työt alkaisivat kesäkuussa 2017. Lue koko uutinen:

