Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myös kouvolalaisilta on peritty maksuja — poliisi tutkii kymmeniä elokuvien lataamisista tulleita laskuja Tekijänoikeuksia valvovilta yrityksiltä on tullut satoja, ehkä jopa tuhansia maksuvaatimuksia elokuvien ja tv-sarjojen laittomasta jakamisesta vertaisverkossa. Maksuvaatimuksista on puolestaan tehty poliisille kymmeniä tutkintapyyntöjä. Myös Kouvolassa poliisi on saanut tutkittavakseen maksuvaatimuksia. Poliisin mukaan ilmoitustietojen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Pelkästään laskun perusteisiin liittyvä epäselvyys ei osoita esimerkiksi petosrikoksen edellyttämää tahallista erehdyttämistarkoitusta. — Kyseessä on tekijänoikeuksia valvovan yhtiön lähettämä esitys siitä, miten tekijänoikeuslainsäädännön alaisen materiaalin laittomasta jakamisesta aiheutunut vahinko olisi korvattavissa. Maksuvaatimuksen perusteena ja kohteena on IP-osoitteen perusteella selvitetty internet-liittymän omistaja, kertoo rikoskomisario Taija Kostamo. Koska kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia laskun perusteista, poliisi ei ole toimivaltainen viranomainen ratkaisemaan kyseistä asiaa. Poliisin mukaan maksuvaatimuskirjeen saajan on parasta ottaa yhteyttä kirjeen lähettäjään. — Mikäli pidätte laskua aiheettomana eli ette ole elokuvia tai tv-sarjoja tai vastaavia laittomasti jakanut, reklamoikaa laskun lähettäjää. Älkää ilmoittako asiasta poliisille. Kostamon mukaan reklamaatiossa on syytä ilmoittaa perustellusti, ettei ole jakanut materiaalia väitetyn mukaisesti ja, ettei aio maksaa laskua. — Huolehtikaa myös omasta tietoturvastanne varmistamalla, että internetyhteytenne on salattu ja suojattu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/20/My%C3%B6s%20kouvolalaisilta%20on%20peritty%20maksuja%20%E2%80%94%20poliisi%20tutkii%20kymmeni%C3%A4%20elokuvien%20lataamisista%20tulleita%20laskuja/2017221805832/4