Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paaskosken hiihtomaja jouduttiin sulkemaan loppuviikoksi Paaskosken majan pitäjä Marja Mailas joutui sulkemaan hiihtomajan väliaikaisesti rikkoutuneen jätevesipumpun takia. Pumppua korjataan alkuviikosta. — Vessoja ei voi käyttää, joten maja on kiinni perjantaina ja viikonlopun yli. Katsotaan, mikä tilanne on tiistaina, hän harmittelee. Maanantaisin hiihtomaja on normaalistikin kiinni. Mailaksen mukaan tuoreimmat tiedot paikan aukioloajoista löytyvät Paaskosken majan Facebook-sivuilta. Majalle ei ole vielä latuja, mutta sinne pääsee vapaalla hiihtotavalla. Hiihtäjät voivat huilata majalla muun muassa nauttimalla mehua ja tuoreita munkkeja. Lue koko uutinen:

