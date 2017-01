Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taksimatkojen yhdistelystä 21 oikaisuvaatimusta ja yksi valitus Elokuussa 2016 Kouvolassa otettiin käyttöön vammaiskuljetusten yhdistely. Käytännössä se tarkoittaa, että taksit keräävät kerralla mahdollisimman monta samaan suuntaan menevää asiakasta. Uutta oli myös se, että kyytiä ei enää voi tilata tietyltä kuljettajalta, vaan tilauskeskus lähettää auton. Kouvolassa uudistuksella tavoitellaan 150 000 euron vuosittaista kustannussäästöä. Tällä viikolla Kouvolan aikuisväestön lautakunta sai tiedokseen selvityksen henkilökuljetusten yhdistelystä. Viime kesänä kaupunki teki kaikkien vammaiskuljetukseen oikeutettavien kanssa uudet sopimukset, kaikkiaan 1519 sopimusta. Selvityksessä todetaan, että päätöksistä tehtiin 21 oikaisuvaatimusta ja yksi valitus hallinto-oikeuteen. Lisäksi Kouvolan vammaispalveluun tuli kesällä paljon suullista palautetta uusista ohjeista. Kuusankoskelainen Kati Siiskonen on käyttänyt pyörätuolia viitisen vuotta. Siiskoselle liikkuminen on vaikeaa, sillä hänellä on kroonisia hermokipuja ja lisäksi nivelet menevät helposti sijoiltaan. Myös nopea, yhtäkkinen väsyminen kuuluu oireisiin. Hänen epäillään sairastava EDS:ää eli Ehlers-Danlosin syndroomaa. Siiskosta harmittaa kyytien yhdistelyssä se, että ohjeen mukaan kyyti pitäisi aina tilata mahdollisimman aikaisin, mieluiten jo edellisenä päivänä. Hänen särkynsä ja vireytensä ei noudata mitää aikataulua, usein vasta aamulla tietää, pystyykö sinä päivänä lähtemään. Uusien ohjeiden mukaan taksi ei saa odottaa asiakasta kohteessa, vaikka kyse olisi kuinka lyhyestä asiasta. Kimppakyydeissä häntä häiritsee sekin, että kaikki matkustajat näkevät kaikkien muiden määränpäät. Yksityisyyden suojaa ei vammaisella ole. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/20/Taksimatkojen%20yhdistelyst%C3%A4%2021%20oikaisuvaatimusta%20ja%20yksi%20valitus/2017221802657/4