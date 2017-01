Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talvivalkeilla Georg Otsia, drag-show’ta sekä äitejä ja tyttäriä Perinteisessä kevään Talvivalkeat-tapahtumasarjassa on tänä vuonna kymmenen tilaisuutta. Odotettavissa on tuttuun tapaan muun muassa konsertteja ja teatteria. Tapahtuma alkaa perjantaina 3. helmikuuta Valkealassa yhteisöllisellä Guerrilla Lighting -tempauksella, joka valaisee julkisivut Suomen Puotimuseosta, Nuorisoseurantalosta ja kirkosta. Vielä samana iltana Nuorisoseurantalossa järjestää levynjulkaisukonsertin Rocking Rolling Living Loving Band. 5. helmikuuta on vuorossa Kuusankoskitalo ja Erossa — Elossa -ilta. Luvassa on laulua, musiikkia, valokuvia, tanssia ja puhetta erosta ja elämästä ennen ja jälkeen. Kuusankoskitaloon sijoittuvat myös Marko Vainion drag-esitys Divet Show, joka nähdään 10. helmikuuta, sekä Amadeus Lundbergin, Teemu Roivaisen ja Hannu Lehtosen konsertti Muuttuvat laulut — Georg Ots. Sen vuoro on 12. helmikuuta. Heti seuraavana päivänä Kuusankoskitaloon saapuu Suomi 100 -viihdekiertue, jossa ovat mukana Korsuorkesteri ja Sonja Tammi. Maaliskuun puolella, 8. päivä, Kuusankoskitalossa nähdään Suomen Komediateatterin tragikomedia Myydään 3h + keittiö. Näyttämölle nousevat Ella Pyhältö, Matti Ristinen, Titta Jokinen ja Kiti Kokkonen. Teatteria on myös seuraavana päivänä. Tuolloin Kouvola-talossa nähdään hittiesitys Kaikki äitini, kaikki tyttäreni esiintyjinään Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Pirjo Heikkilä. Myös seudun oma tangokuningas Marco Lundberg esiintyy Talvivalkeilla. Konsertti soi Kuusankoskitalossa 12. maaliskuuta. Talvivalkeat päättyy 15. maaliskuuta Valkealan kirkossa, jossa konsertoivat Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen. Lue koko uutinen:

